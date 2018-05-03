Ахметову, Коломойскому и Фирташу закрыт въезд в США - нардеп

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Многим украинским олигархам, среди которых Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, запрещен въезд в США, утверждает народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

"Ахметов – невъездной в Америку. Ему запрещен въезд в связи с его сомнительным прошлым. Все его попытки получить визу заканчивались отказом или отпиской, что его заявление все еще в процессе рассмотрения", — заявил политик в эфире телеканала "112 Украина".

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По словам, Ахметову не помогла даже покупка депрессивных шахт в штате Западная Вирджиния, за которые бизнесмен отдал миллиард долларов. Кроме того, нардеп утверждает, что скандально известный американский политтехнолог Пол Манафорт начал работать на экс-президента Виктора Януковича по рекомендации Ахметова.

Лещенко также отметил, что въезд в США запрещен и многим другим олигархам, таким как Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Юрий Иванющенко и другие.

Напомним, Пол Манафорт ранее был обвинен в мошенничестве и отмывании десятков миллионов долларов. Его деловой партнер Рик Гейтс в пятницу признал себя виновным по части обвинений, которые были ему предъявлены вместе с Манафортом.

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В конце прошлого года Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.