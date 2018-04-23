Олигархи возвращаются. Игры Коломойского, месть Фирташа, связи Онищенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Если в последний год сообщения по тегу "Коломойский" практически исчезли из лент новостей, то недавно опальный олигарх снова заявил о себе. Сначала Игорь Валерьевич подал в суд на Нацбанк, потом заявил, что Петр Порошенко больше не будет президентом, а в конце и вовсе назвал Юлию Тимошенко главным фаворитом будущих выборов.

Месть подают холодной

Однако с возвращением в Украину Коломойский не спешит. По крайней мере, на сегодняшний день.

"Поехать в Украину было бы крайне необдуманно: мало ли что в голову придет Нацбанку или Приватбанку. Они подадут в суд, например, и скажут, что я им задолжал миллион гривен, — и я приехать смогу, а выехать уже нет. Я живу в Женеве, в Швейцарии, здесь прописан. У меня здесь адрес находится, я стою на учете в украинском консульстве в Швейцарии", — уточнил олигарх.

Оценить степень лукавства Игоря Валерьевича нетрудно. Коломойский сколько угодно может говорить о том, что повременит с возвращением на родину. Но учитывая, какие серьезные активы остались у него в Украине, можно не сомневаться, что уже сейчас продумывает планы вендетты.

Пленки и удобрения

Непротив повернуть время вспять и Александр Онищенко. Владея многомиллионным состоянием, беглый депутат мог бы спокойно путешествовать по миру, участвовать в Олимпиадах и кататься на лошадях. Но он с завидным постоянством ведет удаленную войну против власти в лице Порошенко. Компрометирующие главу государства аудиозаписи Онищенко хоть и не разрывают информационное пространство, все же делают свое дело.

Предстоящие выборы могут сыграть на руку еще одному беглому олигарху, Дмитрию Фирташу, который после событий 2014-го года затаился в Вене. Понимая, что на избирательную гонку могут понадобиться немалые ресурсы, власть уже сейчас делает реверансы в сторону бизнесмена.

Так, Минэкономразвития недавно существенно повысило антидемпинговую пошлину на импорт нитрата аммиачной селитры из РФ. Главным выгодополучателем оказалась… Group DF Дмитрия Фирташа. Теперь, воспользовавшись ограничением на российские удобрения, олигарх сможет вывести свои "азоты" из кризиса, хорошо на этом заработав.

Не исключено, что это только начало будущего сотрудничества власти с Фирташем. Тем более, что у бизнесмена есть много чего, что накануне выборов можно обменять на лояльность власти.

"Враги Пети — мои друзья"

О том, что украинские олигархи вынашивают план возвращения говорят и политические эксперты.

По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, каждый из бизнесменов сейчас будет пытаться договориться с потенциальным преемником Петра Порошенко.

"Заявление Коломойского, что именно Юлия Тимошенко является фаворитом выборов является знаковым. У Игоря Валерьевича хватает ресурсов для того, чтобы его прогнозы стали близкими к реальности. Принцип "враг моего врага — мой друг" в Украине никто не отменял. Думаю, что Коломойский будет помогать всем, кто станет конкурентом Порошенко. Ровно на столько, чтобы Петр Алексеевич попрощался со своим постом. Сейчас происходят встречи, налаживается коммуникация. А уже по факту попытается договориться с победителем. Хотя, конечно, о восстановлении своего влияния речи уже не будет", — считает Золотарев.

Интерес Онищенко

По словам эксперта, активно вкладывается в будущие выборы и Александр Онищенко.

"Публикация пленок экс-депутата началась как раз в удобный момент, за год до волеизъявления. Совершенно ясно, что у Порошенко будут очень большие проблемы. Его рейтинг стабильно снижается, а популярность Юлии Тимошенко наоборот растет. Между тем, у Онищенко нет собственных информационных активов, как, например, у Коломойского. Пока что у него есть записи разговоров, которыми он будет время от времени подкармливать общество, уничтожая остатки репутации Порошенко", — говорит Золотарев.

Послание партнерам

Об оживлении в рядах беглых олигархов говорит и политолог Алексей Якубин. По его словам, сегодня олигархи присматриваются, на кого из кандидатов сделать ставку.

"Заявление Коломойского о том, что Порошенко не будет президентом в новом политическом цикле — первое из уст бизнесмена топ-уровня, одного из ключевых олигархов", — говорит эксперт. "Коломойский показывает готовность делать ставку на других кандидатов, это своеобразный сигнал всем остальным. Это — некое послание другим олигархам — мол, если вы хотите вкладываться в кого-то на выборах, то не делайте это с теми, чей рейтинг ниже плинтуса"

Хорошая память

Свой интерес, по мнению экспертов, остается и у Дмитрия Фирташа. Правда, разрабатывая план по возвращению в Украину, олигарх будет всячески избегать контактов с теми, кто уже однажды предал.

"Накануне выборов в 2014-м году между Фирташем и Порошенко уже имелись определенные договоренности", — напоминает Алексей Якубин. "В рамках того соглашения президента должен был сделать все, чтобы Фирташ мог вернуться в Украину. Но Петр Алексеевич так и не выполнил своего обещания. Вряд ли после этого Фирташ будет сотрудничать с Порошенко"

Такой же точки зрения придерживается Андрей Золотарев.

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"Если даже стороны снова договорятся, то эти соглашения не будут выполняться — как со стороны Порошенко, так и со стороны Фирташа", — говорит политолог. "Олигарха уже один раз "кинули", а люди такого уровня, как правило, таких вещей не прощают".