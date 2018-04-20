"Кто там смелый?". Онищенко готов предоставить оригинал "компромата" на Порошенко

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Александр Онищенко в пятницу заявил, что готов предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины оригинал аудиозаписей с "компроматом" на президента Петра Порошенко.

"Берите пленку на экспертизу. Более того, хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы… Всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме", — написал Онищенко в Facebook.

Ранее была обнародована глава из книги Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", в которой описана история о том, как партия "Народный фронт" якобы с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию.

Напомним, Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.