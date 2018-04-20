Золотарев: Коломойский ставит на Тимошенко

РИА Новости Украина

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на выборах президента Украины в 2019 году поддержит "любого достойного кандидата", кроме действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Также Коломойский сообщил, что у него пока нет никаких договоренностей с будущими кандидатами, а видел он "только одного известного кандидата". Олигарх уточнил, что имеет в виду лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

"Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня", – сказал Коломойский.

Заявление Коломойского о Тимошенко как фаворите на выборах Президента дорогого стоит, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Несмотря на то, что опальный олигарх опроверг информацию о переговорах между ним и Юлией Тимошенко в Тель-Авиве, это знаковое для многих заявление. Сигнал, который может серьезно облегчить проблему ресурсного обеспечения избирательной кампании Тимошенко. В интуиции и чутье Бене не откажешь. Да и возможности Коломойского позволяют повлиять на процесс так, чтобы он в результате не выглядел "пикейным жилетом" раздающим неоправдавшиеся прогнозы", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

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Наверняка в офис "Батькивщины" вырастет очередь из ходоков, прогнозирует он.

"Не стоит спешить festina lente, как говорится, тем более, чтобы хвост очереди на встречу с Тимошенко был виден с улицы Банковой. По слухам там уже вторую неделю боятся зайти с социологией, ибо результаты Петра Алексеевича явно не обрадуют", – подчеркивает Золотарев.

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Все это, продолжает он, с одной стороны может подтолкнуть Порошенко на радикальные шаги вроде переписывания Конституции, с другой стороны, гарантии данные сегодня за год до выборов немного стоят.

"Всему свое время. Поэтому лучше не спешить широко открывать для желающих двери приемной Юлии Владимировны", – подытожил политолог.