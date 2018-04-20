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    Золотарев: Коломойский ставит на Тимошенко

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (177)

    (обновлено: )17820
    Сигнал о поддержке Тимошенко со стороны Коломойского может серьезно облегчить проблему ресурсного обеспечения ее избирательной кампании, считает политолог Андрей Золотарев.
    Юлия Тимошенко
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на выборах президента Украины в 2019 году поддержит "любого достойного кандидата", кроме действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
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    Также Коломойский сообщил, что у него пока нет никаких договоренностей с будущими кандидатами, а видел он "только одного известного кандидата". Олигарх уточнил, что имеет в виду лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко

    "Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня", – сказал Коломойский.

    Заявление Коломойского о Тимошенко как фаворите на выборах Президента дорогого стоит, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев

    "Несмотря на то, что опальный олигарх опроверг информацию о переговорах между ним и Юлией Тимошенко в Тель-Авиве, это знаковое для многих заявление. Сигнал, который может серьезно облегчить проблему ресурсного обеспечения избирательной кампании Тимошенко. В интуиции и чутье Бене не откажешь. Да и возможности Коломойского позволяют повлиять на процесс так, чтобы он в результате не выглядел "пикейным жилетом" раздающим неоправдавшиеся прогнозы", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

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    Наверняка в офис "Батькивщины" вырастет очередь из ходоков, прогнозирует он. 

    "Не стоит спешить festina lente, как говорится, тем более, чтобы хвост очереди на встречу с Тимошенко был виден с улицы Банковой. По слухам там уже вторую неделю боятся зайти с социологией, ибо результаты Петра Алексеевича явно не обрадуют", – подчеркивает Золотарев. 

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    Все это, продолжает он, с одной стороны может подтолкнуть Порошенко на радикальные шаги вроде переписывания Конституции, с другой стороны, гарантии данные сегодня за год до выборов немного стоят. 

    "Всему свое время. Поэтому лучше не спешить широко открывать для желающих двери приемной Юлии Владимировны", – подытожил политолог.

    Facebook Андрея Золотарева
    Комментарий Андрея Золотарева об Игоре Коломойском
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