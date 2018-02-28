Олигархические расклады в энергетике: это не мелочь по карманам тырить

Валерий Смеян, обозреватель

Ринат Леонидович Ахметов – один из немногих украинских олигархов первой волны, которому удалось, в отличие от большинства собратьев по "цеху", в условиях тотального экономического падения страны в последние годы не только не разориться или кардинально обеднеть, но даже подняться. И приобрести очевидную динамику роста активов и капитала. По слухам, благодаря "нежной" дружбе с Петром Алексеевичем и его доверенными людьми. Естественно скрепленной долевым участием последних в бизнесе Ахметова. Причем не через всякие там откаты, заносы чемоданов с наличкой или прочим непотребным ассортиментом пещерного коррупционизма. А вполне легально и цивилизованно. Правда, источником невероятного в условиях войны обогащения стал многострадальный украинский народ. Как обычно. Приступим к рассмотрению схемы подробнее.

24 марта 2017 года НАБУ начало досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением руководства НКРЭКУ при разработке и внедрении порядка расчета прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ), учитывающей цену угля по формуле "средняя стоимость в порту Роттердам (с корректировкой на калорийность) плюс средняя стоимость доставки до Украины за последние двенадцать месяцев".

Расследование было начато по обращению народного депутата Виктора Чумака.

ДТЭК Рината Ахметова в начале 2016 года был в преддефолтном состоянии. Евробонды компании торговались с огромным дисконтом, так как у инвесторов были сомнения, что ДТЭК сможет рассчитаться с кредиторами. Бонды ДТЭК в 2015-м году достигли своего минимального значения в 35% от номинальной стоимости. Отрицательная динамика продолжалась до конца первого квартала 2016 года. Перелом наступает после 16 марта. НКРЭКУ вводит тариф "Роттердам +", и бросовые акции ДТЭК дорожают на 40%. С одновременным и стабильным ростом цен на тепловую генерацию и электроэнергию. В соответствии с формулой, естественно. И за счет наглого ограбления населения и бизнеса, который стал "дойной" коровой для Ахметова и компании.

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Однако "чудо" для отдельно взятого олигарха в виде государственного протекционизма его бизнесу произошло не сразу и не случайно. Национальным регулятором, на момент внедрения формулы "Роттердам +", руководил Дмитрий Вовк. Еще недавно трудившийся в "кузнице" президентских кадров, инвестиционной компании ICU. Той самой, которую долгое время возглавляла "гробовщик" национальной банковской системы, Валерия Гонтарева. Она же, до перехода в НБУ, со своей компанией долгое время опекала инвестиции Петра Алексеевича. Так вот, в 2014-15 годах, когда ДТЭК "валился" на фондовом рынке, ICU активно скупала бросовые акции донецкого олигарха. Массово. К чему бы такая нерасчетливость? Ведь тогда ходили упорные слухи о скорой кончине бизнес-империи Ахметова. Никто ему денег не одалживал, а предложение о реструктуризации долгов отклика у инвесторов не находило. К слову, тоже до 2016 года. Именно после введения формулы "Роттердам+" отношение инвесторов кардинально переменилось и кроме роста цен на акции ДТЭК сумел отсрочить выплаты по долговым обязательствам до 2024 года.

Закономерно возникает вопрос: есть ли связь между всеми этими событиями? Может быть, Ринат Леонидович, чтоб не потерять все, решил поделиться с президентом и его инвестпомощниками? По схеме вполне пристойной и, главное, легальной. Сначала продажа по бросовым ценам ICU крупного пакета акций и облигаций ДТЭК. А затем, через НКРЭКУ, создание условий для роста цен на скупленные по дешевке ценные бумаги и в долгосрочной перспективе иметь с них огромные дивиденды. На основе формулы "Роттердам +". Ведь по всей цепочке принятия нужных решений стоят свои, проверенные, люди. А главное – умеющие молчать. Не за бесплатно, конечно. Еще один важный элемент схемы в том, что комитет кредиторов-инвесторов ДТЭК информацию о конечных владельцах облигаций компании не разглашает. Потому отследить и установить, кто из наших власть имущих имеет со всей этой операции свой гешефт, фактически невозможно. С чем, похоже, и столкнулась отечественная НАБУ, которая до сих пор не пошла с этими материалами в суд. Схема обогащения также прикрыта меморандумом Украины с МВФ 2015 года. По которому цена на электроэнергию в стране должны вырасти в 3,5 раза. Так что, ежели чего, то НКРЭКУ следовала в русле государственной политики и исполняла волю МВФ, а не заботилась о спасении звания олигарха за Ринатом Леонидовичем. Короче, подкопаться к нашим друзьям-коррупционерам практически невозможно. В чем, хоть и в обтекаемой форме, сознается глава НАБУ Артем Сытник: "Пока нет каких-либо сроков, когда это дело будет передано в суд. И я стараюсь не делать каких-либо прогнозов, в отличие от других руководителей правоохранительных органов, потому что все очень сложно. По этому расследованию 99% наших расследований — международные правовые поручения. Они зависят от другого государства и международных правовых документов. Сейчас все необходимые следственные действия не проведены. Поэтому говорить и делать какие-то выводы, или говорить, что уже есть какое-то видение, рано. Дело ведется".

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Вот так. Сроков у дела нет. Ведутся следственные действия. Раздаются международные правовые поручения. Короче – контора пишет. А народ – терпит. И будет терпеть дальше – больше. Тарифы для населения и бизнеса будут расти, обеспечивая рост котировок акций и облигаций ДТЭК и их явных и тайных владельцев.

Есть, правда, слабая надежда на коллег по "цеху" олигарха Рината Леонидовича. Возможно, защищая свои шкурные интересы, боковиком позаботятся и о народных. Речь, в частности, о Коломойском и Пинчуке. Ферросплавные заводы, находящиеся в их собственности, серьезно потеряли в рентабельности после повышения цен на электроэнергию. По слухам, именно они поддерживают медийную волну против дальнейшего применения формулы "Роттердам +", финансируют акции протеста и активистов, которые инициирует пока безуспешные судебные процессы по отмене этой формулы. Одна незадача – оба не дружны с Петром Алексеевичем и его людьми. А это, увы, в наших обстоятельствах может быть решающим фактором как в судебных решениях, так и в следственных действиях НАБУ. Если ПАП в доле, то не будет же он, в самом деле, сам себе прокурором.

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