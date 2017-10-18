Битва за тарифы: Дюссельдорф+ или Роттердам+? Нам не выбирать

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, для РИА Новости Украина

Отсутствие цены на газ для населения и дефицит угля на складах стали основными информповодами нового отопительного сезона. Формульный подход к тарифообразованию, который взяло на вооружение еще правительство Яценюка, а впоследствии "модернизированный" Кабмином Гройсмана стал яблоком раздора экспертного сообщества. Для рядовых же граждан эта информвойна так и остается "политической драчкой" в которой оппозиция отчаянно пытается уронить рейтинги действующей коалиции.

Так рыночны ли формулы тарифообразования на газ и уголь?

Для этого необходимо вернуться в 2014 год, когда новосозданная коалиция приняла соглашение, в котором предусматривалось "постепенная ликвидация перекрестного субсидирования путем установления цен и тарифов для всех потребителей, включая население, на экономически обоснованном уровне. Вместе с этим осуществляется переход к адресным дотациям социально-уязвимым слоям населения (в течение 2015-2017 годов). Введение моратория на предоставление новых льготных цен и тарифов для отдельных отраслей промышленности и потребителей электроэнергии и газа".

Коалиционное соглашение стало отправной точкой либерализации газового и э/э рынков. Газовый вопрос был взят на контроль Международным валютным фондом. Именно тогда было принято решение, что финансовые проблемы НАК "Нафтогаз Украины" будут решаться за счет роста тарифов для населения и предприятий ТКЭ. И инициатива, кстати, исходила именно с украинской стороны.

В тоже время, вопрос поднятия тарифов на э/э должен был решить комплекс проблем: от перекрестного субсидирования, когда промышленность платит более высокий тариф и тем самым субсидирует низкие тарифы для населения и создания условий для внедрения новой модели рынка э/э.

Весной 2016 года были разработаны и утверждены две формулы ценообразования на энергоносители на основании импортного паритета цен. На газ — "Дюссельдорф+", на уголь — "Роттердам+".

Принцип ценообразования, заложенный в данных методиках был практически идентичен. Цена определялась путем вычисления средневзвешенного значения индекса на немецком газовом хабе NCG и голландской угольной бирже (индекс API2) за предыдущие 12 месяцев. Известный уже всем "плюс" в данных формулах — это стоимость доставки от биржи/хаба до точки приема в Украине. Для газовой формулы это приблизительно 34 долл/тыс. кубометров, для угля — 15 долл/тонна.

Однако формулы имеют и принципиальные различия. В первую очередь, это объекты, на которые подпадают под действие этих формул. В случае с "Дюссельдорфом+" это население и предприятия ТКЭ, которые производят тепло и горячую воду для населения. То есть классическая экономическая формула "В2С", взимодействие бизнеса и конечного потребителя. Следовательно, любые корректировки этой формулы мгновенно отражаются на тарифах для населения и финансовом состоянии всех граждан Украины.

В случае же с "Роттердам+" имеем классическую формулу "В2В", бизнес для бизнеса. Она регулирует взаимоотношения между промышленными предприятиями и имеет весьма опосредованное влияние на тарифы для конечных потребителей. То есть, когда говорят, что формула "Р+" ущемляет права рядовых граждан, так как влияет на себестоимость производства э/э, то с таким же успехом можно говорить об ущемлении прав граждан при поднятии тарифов "Укрзализныцей" на перевозки грузов.

По итогу, с момента подписания Коалиционного соглашения социально-экономическая ситуация в стране сильно изменилась не в лучшую сторону. В результате, те цели, которые ставились изначально депутатами и правительством так и не были достигнуты — нет ни импортного паритета цен, ни единой цены на энергоносители для всех категорий потребителей.

Ключевой вопрос, возможны ли корректировки данных формул? Безусловно. Но вот последствия таких корректировок будут разниться. В газовом секторе существует достаточно большой финансовый резерв для снижения тарифов на газ для конечных потребителей. Даже при самом грубом подсчете запас финансовой прочности для НАК "Нафтогаз Украины" составляет порядка 100 долл./тыс. кубометров. Поэтому в случае пересмотра формулы путем, например, отсечения "плюса" от "Дюссельдорф+", ведомство Андрея Коболева не сильно обеднеет. А вот реальная польза для экономики страны в виде уменьшения издержек домохозяйств на оплату коммунальных услуг и сокращения объема субсидий (покрыть которые правительство уже не в состоянии) будет весьма ощутима.

Будет ли это отступлением от постулатов либеральной экономической теории? Несомненно. Велика ли потеря? Разве что пару миллиардов обещанных МВФ, но, судя по итогам вашингтонского вояжа министра финансов Данилюка, они нам и так "не светили".

С "Роттердамом+" все гораздо сложнее. Когда принималось решение о внедрении данной формулы ценообразования никто не ожидал, что партизанские действия отряда общественных активистов имени Семенченко/Парасюка приведут к полной остановке поставок угля антрацитовой группы с неконтролируемых территорий и, как следствие, возникновению огромного дефицита угля марки А для отечественных ТЭС. Уже прямо в этом отопительном сезоне.

Помимо этого, теплилась надежда на то, что правительство откажется от бездумной распродажи государственных угледобывающих предприятий. Ведь на государственном уровне было принято решение о том, что в условиях блокады Донбасса, блоки украинских ТЭС, работающих на марке А, будут переведены на уголь газовой группы. Но, видно не судьба. В таких условиях, Украина стала более импортозависимой от поставок энергетического угля. При этом цены на импорт реально диктует рынок и себестоимость внутренней добычи. И никакие популистические бирюльки как в "газовом вопросе" здесь не работают.

Кроме того, в ситуации с тарифообразованием на уголь нет такого резерва, который позволил бы существенно сократить стоимость угля. На сегодня себестоимость добычи на госшахтах составляет порядка 2,5 тыс. гривен. А стоимость импортного угля, сильно превышает установленный НКРЕКУ индикатив.

В итоге, тепловая энергетика просто сколлапсирует, поставив под вопрос функционирование в целом Объединенной энергосистемы страны. Кроме того, с учетом доли выработки э/э тепловыми станциями, существенной корректировки тарифов для конечных потребителей все одно не произойдет. "Роттердам+" все равно на них не влияет.