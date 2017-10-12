Тарифы на газ - будет ли рост?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Ранее Международный валютный фонд и Украина согласовали формулу, что правительство может оставить цены на голубое топливо без изменений, если стоимость закупки газа меняется менее чем на 10%. К слову, цена на газ для потребителей в Украине — один из пунктов программы сотрудничества с МВФ для выделения кредитных денег.

Как поясняют эксперты, в следующем году уже точно подорожает импортный газ, от стоимости которого зависит тариф на голубое топливо для населения.

Тему повышения тарифов прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

(текст публикуется на языке оригинала)

А чи дійсно має Нацкомісія проводити експертизи на відповідність Конституції, реєструвати в Мінюсті от свої постанови, наприклад, про підвищення тарифів на воду?

— Як я знаю, проводити аналіз на відповідність Конституції не має. Це не той орган, який проводить такі аналізи. Комісія просто має приймати певні рішення, які відповідають чинному законодавству, Конституції, законам України, підзаконним актам.

Чи мають такі постанови перевірятися на відповідність Конституції?

— Не мають вони аналізувати на предмет відповідності Конституції. Вони мають просто приймати рішення у відповідності до чинного законодавства. Що стосується Мінюсту, то методології, методики, порядки, вони мають юстуватися в Мінюсті, а вже просто встановлення тарифів відповідно до цих методик, воно не має юстуватися. Такі документи, такі постанови, згідно законодавства, не мають бути зареєстровані в Мінюсті. Вони видаються просто Нацкомісією, приймаються нею на підставі вже заюстованих порядків і методик. Тому в даному випадку, на мою думку, юстування не має бути, якщо прокуратура робить акцент на тому, я думаю, в даному випадку це не зовсім коректне звинувачення чи підстава для оскарження.

У разі, якщо підвищать ціни на газ на 18%, як про це кажуть в Міненерго, які тарифи можуть вирости та на скільки?

— Перш за все, я б не говорив про малоймовірні гіпотетичні сценарії, а говорив би про найбільш ймовірний. Найбільш ймовірний полягає в тому, що ціна на газ не буде зростати. Вже вчора навіть Міненерго в принципі підтверджує цю гіпотезу, та вони сказали, що вони розробили вже проект постанови, нової формули ціни на газ, і згідно з цією новою формулою ціни на газ, зростання вже не передбачається. Ця формула, це поки що проект постанови Кабміну, ще не прийнята постанова, але все показує на те, що ціна на газ мінятися не буде, принаймні в цьому 2017 році. Ясно, якщо ціна на газ зростає, то тепло та гаряча вода також мають зростати. Бо в теплі, наприклад, біля 80% це є газ. Але я думаю, що зростання ціни газу в цьому році не буде, відповідно ціна газу не буде підставою зростання тарифу на тепло.

Стартує опалювальний сезон. Скільки часу потребує повне розгортання тепломереж, нагрів теплоносія, коли вже піде опалення в помешкання киян?

— Приблизно в графіці воно буде подаватися. У нас кожного року є якісь проблеми. Десь подається раніше, десь пізніше. В усі лікарні має подаватися тепло раніше. Я не бачу, щоб були якісь критичні проблеми. Думаю, що всі будуть з теплом. Єдине, що плюс-мінус два-три дні, це завжди у нас так буває. Тому що система все-таки не найсучасніша. Ще з радянських часів, десь є якась аварійність, десь є якась зношеність. Але я не бачу якихось проблем, щоб у нас не вчасно почався опалювальний сезон, або щоб у нас там не подавалося десь тепло. Я думаю, що все буде нормально.

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Ви нещодавно подавали скаргу до ЄСПЛ щодо застосування в Україні формули ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам+». Чи є якась відповідь або реакція від ЄСПЛ і взагалі, який аргумент ви використовували?

— Ми використовували аргументи, перш за все, що з таким правосуддям, як є в Україні, а у нас суди не задовольнили жодного нашого клопотання, жодного свідка, якого ми просили залучити, для того щоб дійсно розібратися у справі, там, до питань підходили формально. За 15 хвилин приймалося рішення, хоча питання дуже складне, тобто по суті ми були позбавлені права на правосуддя. З іншої сторони, з таким тарифоутворенням як «Роттердам+», що призвело до завищення оптової ціни електроенергії, на мою думку, споживачі в Україні позбавлені права на справедливе тарифоутворення. Тому що формула очевидно завищена. Відповідно вся економіка, вся Україна, всі споживачі платять більше, а теплова генерація, де 75% належать компанії ДТЕК Ріната Ахметова, отримують надприбутки. Це звичайно не є справедливим і не є обґрунтованим. Тому це ми оскаржували. Ми подали скаргу.

К слову, одновременное повышение тарифов в 10 раз — глобальная ошибка Кабмина, поскольку это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации в стране, заявил ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.