Украинцы заплатят за избыток газа в хранилищах - эксперт

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Украине уже начался отопительный сезон. В первую очередь центральное теплоснабжение подается в детские сады, школы и больницы. В жилых домах батареи потеплеют, когда среднесуточная температура продержится ниже 8 градусов тепла.

Власти уверяют, что перебоев с отоплением не будет и обещают досрочно дать тепло в квартиры в случае резкого похолодания. По словам вице-премьера Геннадия Зубко, системы отопления на 100% технически готовы к зиме.

О готовности Украины к отопительному сезону рассказала член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева в эфире радиостанции Голос Столицы.

"В этом году отопительный сезон будет очень интересным, потому что к его началу мы готовы. По энергозапасам: природного газа больше, чем нужно — 17 млрд кубометров имеется в подземных хранилищах. А тратим мы за отопительный сезон около 8-9 млрд кубометорв газа. Практически половина остается на конец отопительного сезона. Есть еще технологические потребности, на это нам нужно еще около 2 млрд кубометров. А остальные 5-6 млрд кубометров газа — это большие деньги на сегодня, зачем мы их держим в хранилищах? Хотелось бы хотя бы знать обоснование, потому что за это в результате заплатит потребитель. Мы будем платить проценты за его хранение. Думаю, что запасов не должно быть ни больше, ни меньше, а только столько, сколько нужно", — заявила эксперт.

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