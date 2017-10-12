Тарифы на газ: из чего они состоят, как могут измениться?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Неопределенность в тарифах на газ для населения и бюджетных учреждений может существенно осложнить новый отопительный сезон. Об этом заявляют в "Киевэнерго".

Главная проблема в том, что до сих пор неурегулированный вопрос с ценой на газ для разных категорий потребителей.

Ситуацию на рынке газа прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

Які протиріччя у тарифах на газ зараз існують?

— Якщо дивитися в цілому, підготовка до опалювального сезону, то я б її не назвав би критичною, що стосується обладнання, готовності будівель десь біля 60%, 70% в різних обсягах. Там є зауваження. В цілому ситуація штатна, стабільна, як і кожен рік. Головна проблема — це дійсно ситуація з постачанням газу. І, на жаль, на сьогодні є такі протиріччя в тому, що уряд визначив для "Нафтогазу" ціну для продажу теплопостачальним організаціям. Це стосується не тільки Києва, на рівні 6,9 тисяч гривень, а в тарифах на теплову енергію, на гарячу воду для бюджетних організацій, для інших організацій та установ тарифи значно нижче, і є, наприклад, 4900 на 200 тисяч гривень, для інших ще на більш ніж на 2,5 тисячі гривень. І закладені вже збитки в тарифній політиці для теплопостачальних компаній. Я впевнений, що на рівні уряду це питання буде розглядатися. І я думаю, що разом уряд з "Нафтогазом" і з теплопостачальними організаціями, і з НКРЕ визначить такі тарифи, які б відповідали тій ціні на газ, яку визначив "Нафтогаз України". Але є ще одна велика проблема на сьогодні. Це недофінансування з боку бюджету пільг і субсидій. Якщо в державному бюджеті визначено обсяг пільг і субсидій на 2017 рік, в розмірі 61,3 мільярд, то вже на сьогодні підписано актів по Україні на 63 мільярди, вже дефіцит біля двох мільярдів. А якщо прогнозувати до кінця року, то цей дефіцит буде 10-12 мільярдів. Тому потрібно негайно розглядати зміни до бюджету та закладати фінансування пільг і субсидій, бо ці 10 мільярдів знову підуть на збитки теплопостачальних організацій. А це призведе до того, що вони не зможуть розрахуватися з "Нафтогазом". "Нафтогаз" буде закривати газ для джерел теплової енергії. І знову споживачі будуть без гарячої води з теплими в кращому випадку батареями. Тому ці два питання потрібно вирішити. Вони вирішуються на рівні уряду, ВР. Треба збалансувати тарифи, ціни на газ, по якій "Нафтогаз" продає теплопостачальним організаціям і закласти ці ціни в тарифи на теплову енергію.

Що стосується розбіжностей у тарифах, які заклали в ціну зокрема на газ для тих компаній, які будуть постачати тепло, і ті розцінки, які зазначено для розрахунку платіжок. Там немає паперової помилки?

— Це просто відсутність координації в роботі цих підприємств паливно-енергетичного комплексу та НКРЕ. Повинна координація з боку уряду бути. Я завжди кажу, що сьогодні в нас дуже багато центрів керування, але, на жаль, немає одного центру відповідальності за паливно-енергетичний комплекс. До початку опалювального сезону є час, я думаю, що ці питання будуть скориговані. А якщо ні, то, на жаль, буде знову така ситуація.

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Ці всі корекції можуть вплинути на кінцеву вартість послуги для кінцевого споживача? Здорожчати опалення може завдяки цим узгодженням?

— Я скажу, що для населення, і в принципі, тарифи передбачені на рівні тих тарифів, по яких продає газ "Нафтогаз України". Не передбачені для бюджетних організацій і споживачів. Для населення впливу не буде. Але для того, що якщо збільшити тарифи для бюджетних організацій, потрібно знову знаходити джерела фінансування тих бюджетних організацій. Це просто вже коригування в самому бюджеті. І потрібно давати пропозицію у ВР зміни в бюджеті. І після цього ця ситуація буде збалансована.

З чим Київ входить в новий опалювальний сезон?

— Я ж казав, що ми, в принципі, готові. Є питання, наприклад, житло, яке підпорядковане муніципалітету, і житло комунальної власності. Воно більш-менш готове. Там 80-75%, за ці останні дні, я думаю, що вони підтягнуться. Дуже складна ситуація з житлом відомчим, ОСББ, кооперативи, і там рівень підготовки менше значно, десь до 50%. Я думаю, що мешканці зараз будуть цікавитися у керівників цих ОСББ, і тією роботою, яку повинні вони зробити, вони зроблять в 5-10 днів. Якщо ні, то це може бути. "Київенерго" не має права подавати теплоносій. Якщо буде холодно, "Київенерго" подасть цей теплоносій під листи гарантії цих керівників. Але, на жаль, після цього можуть бути різні ситуації, коли вода потече з даху, чи щось інше, чи труба прорве тощо. Це все буде на відповідальності власників будинків, і на відповідальності тих керівників ОСББ і кооперативів, які не підготували житловий фонд до початку опалювального сезону.

Тобто питання до підготовки технічної бази залишаються?

— Так, безпосередньо в житлових будинках. Що стосується основного обладнання "Київенерго", то воно підготовлене, в тому обсязі, який необхідний. Не зважаючи на те, що там величезні борги, грошей не було, але в цілому обладнання готове. ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, магістральні мережі, теплові мережі, насоси підстанцій, кабельні мережі. І я хочу звернути ще увагу на таку проблематику з точки зору електропостачання внутрішньобудинкової мережі. Вони нині є в зоні відповідальності "Київенерго", а ми всі знаємо, що у нас відбувається в під'їздах, з цими мережами. Вони не ремонтувалися багато років. І тому якщо буде холодно, і буде збільшене навантаження, зрозуміло, що вони не будуть витримувати, будуть відключення. Але цих електриків чергових вже дуже мало, чи їх зовсім немає, будуть викликатися бригади "Київенерго". А вони не мають права працювати безпосередньо в будинку. І теж можуть виникати такі ситуації, коли будинок відключився від перевантаження, а ми будемо шукати того електрика, який повинен обслуговувати цей будинок.

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К слову, гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в правительстве делают все для того, чтобы полностью завалить реформу рынка газа и дать возможность олигархам добраться до финансовых ресурсов "Нафтогаза".

Ранее эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в эфире заявил, что продолжение кредитования "Нафтогаза" ЕБРР только подтверждает, что компанией управляют из-за границы, и Украина становиться все более энергетически зависимой.