Тарас Галайда: новые цены на газ загонят государство в новые долги

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Министерство энергетики и угольной промышленности, согласно договоренностям правительства с МВФ, рассчитало новую цену на газ для населения, которая составляет 8 тысяч гривен за тысячу кубометров. По данным самого министерства, это приведет к увеличению количество получателей субсидий до 90%, сделав невозможным самостоятельную оплату услуг ЖКХ для подавляющего большинства населения.

Согласно нынешней формуле расчетов, цена на газ должна вырасти до 5,815 тысяч гривен (без НДС) за тысячу кубометров, или на 17,6%, с учетом наценок поставщиков и транспортных расходов конечная цена для населения и теплокомунэнерго составит 8 тыс. грн при нынешнем тарифе в 6,9 тыс. грн за тысячу кубометров. Данная формула была разработана Министерством экономического развития и торговли согласно постановлению Кабмина от 22 марта текущего года и призывает цены на газ для населения к биржевым котировкам на немецкой бирже и исходит из средней цены газа за определенный период.

Однако премьер-министр Гройсман выступил против повышения цен на газ для населения, при этом, таким образом, он сам же выступил против формулы, которую и сам указал установить.

Кабмин должен был обнародовать новую цену на газ еще 1 июля, однако правительство 26 сентября отложило дату публикации на неопределенный срок до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне — 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

На вопросы РИА Новости Украины относительно новых цен на газ для населения ответил аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.

Как вы оцените заявления Минэнерего относительно необходимости роста цен на газ для населения на 18%, которые идут в диссонанс с заявлением премьер-министра о том, что цена на газ останется прежней?

— С одной стороны, премьер министр и министр социальной политики заявляли о том, что никакого повышения не будет. Правительство делает все возможное, чтобы такого повышения не было. С другой стороны, мы видим, что есть определенное давление со стороны МВФ, то есть представители МВФ говорят, что цены на газ должна быть повышены. Это связано с тем, что Кабинет министров утвердил такую методику, что газ, который поставляется населению, его цена привязана к мировым ценам на бирже, в данном случае это немецкая биржа.

Тот газ, который добывает Украина, его хватает на то, чтобы обеспечить население. Но после договоренностей с МВФ украинская сторона решила, что этот газ должен быть привязан к биржевым ценам к немецкому газовому "хабу". В зависимости от того, как меняются биржевые котировки должна меняться цена на газ для населения. Согласно тем нормативным обязательствам, которые правительство взяло перед МВФ, цена на газ должна расти.

Учитывая социально-экономическую ситуацию в стране, правительство не рискует повышать цены, хотя это не предусмотрено нормативно-правовыми соглашениями, которые принимало правительство. Поэтому говорить о том, получится или не получится, зависит от политических решений, что будет преобладать — страх перед тем, что мы не получим транш от МВФ и, таким образом, испортим отношения с МВФ, или страх перед соответственным населением, что люди могут взбунтоваться. Придя ко власти Гройсман буквально через три дня после своего назначения увеличил цену на газ с 3,5 тысяч до почти 7 тысяч и сказал что это повышение является последним и повышаться цена на газ больше не будет.

Стараясь следовать своим словам, он всячески старается эту цену оставить на том уровне, на котором она есть. Возможно, в ближайшее время будет пересмотрена формула ценообразования, будет пересмотрено постановление Кабинета министров. Не исключено, что они поменяют периоды, за которые рассчитывается среднебиржевая цена, то есть, будут брать среднегодовой период, когда газ дешевле, и будут пытаться выйти в новый год, не повышая цены, или все-таки пойдут на то повышение, о котором говорит Минтопэнерго, и "Нафтогаз Украины".

Означает ли это, что между Минэнерго и премьер-министром есть несогласие по этому вопросу?

— Есть политика и есть математика. Если мы возьмем заявление Минэнерго и «Нефтегаза» то там больше математики. Они взяли формулу, которая установлена Кабинетом министров и грубо говоря, поставили в нее те цифры, которые были установлены и вышли на почти 20% повышение. Руководство Кабмина больше руководствуется политическими настроениями. Согласно подписанным правительством документам, цена на газ должна быть повышена. Но учитывая множество факторов, проще поменять нормативную базу, чем рисковать народными бунтами. Министерство просто автоматически посчитало по формуле. А вот заявления Гройсмана больше имеют политический оттенок.

В случае повышения цен на газ насколько вырастет количество получателей жилищных субсидий? В Минсоцполитики было заявлено, что количество субсидиантов увеличится с 50 до 90%.

— 90% — это максимальный процент, который может получить области, где больше всего населения получают субсидии. Минэнерго как пример, выбрало Тернопольскую область, которая на сегодняшний день больше всех получает субсидий. Возможно, в области и будет под 90%, в других областях будет под 60%-70%, в Киеве будет меньше, потому что киевские доходы в 2 раза выше, чем в Украине. Поэтому, это не будет средний показатель 90%, это будет максимальный показатель по некоторым областям, в которых наиболее низкие доходы.

Однако где брать деньги на новые субсидии, если уже сейчас поставщикам жилищно-коммунальных услуг государство задолжало более 30 млрд. грн?

— Действительно, долги перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг составили 30 млрд. грн, больше всего не получили поставщики газа и тепла. Думаю, к концу года задолженность государства существенно вырастет вне зависимости от того, повысится или нет цена на газ. Сумма, заложенная на субсидии в госбюджете, уже использована, и весь газ, который будет использован до конца года, он будет опять предоставлен в долг. На следующий год, если цена на газ увеличится, то всю сумма, которая планировалась на субсидии в следующем году, мы ее используем в этом году, а в следующем году будем погашать долги.

Со следующего года Кабмин хочет проводить монетизацию субсидий для поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Как это отразится на субсидиях?

— Если сейчас долги можно закрыть какими-то взаимозачетами, поскольку субсидии вроде как идут, но они тут же возвращаются обратно в виде списания налогов, в виде задолженности за газ, то в случае монетизации государство должно будет все эти долги отдать живыми деньгами, а предприятия ЖКХ будут думать, что с ними делать — использовать на свои нужды или рассчитываться с государством по обязательствам. Монетизация усугубит ситуацию, потому что взаимозачеты уже не пройдут, надо все долги отдавать живыми деньгами, которых, к сожалению, в бюджете больше нет.

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Государство, в свою очередь, должно будет своевременно рассчитываться перед поставщиками по субсидиям, выдавая живые деньги и отказаться от взаимозачетов. После нового года это будет невозможно.