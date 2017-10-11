Цена на газ. Нас обдирают по формуле "МВФ +"

Валерий Смеян, обозреватель

На этой неделе министр финансов Александр Данилюк отбыл в США убеждать МВФ в том, что цены на газ для населения в этом и следующем году повышать не надо. Убедит ли или нет, вопрос второй. Главный, увы, остается вне поля внимания патриотичных СМИ и экспертов: кто и почему навязал Украина, находящейся в глубочайшем социально-экономическом кризисе, грабительскую модель расчетов за газ, горячую воду и тепло?

Международный валютный фонд, выдавая Киеву кредиты на всем протяжении сотрудничества, ставил в качестве условия уменьшение бюджетного бремени на дотацию ЖКХ и "Нафтогаза". Смысл требований был прост: гарантированное обеспечение выплат Фонду из госбюджета по процентам и займам. Для этого нужно было снять нагрузку с госфинансов по прямым и непрямым дотациям населению. Нафтогаз стал первым, кто реально вписался в требования кредитора и уже не первый год "реформирования" приносит просто космические прибыли в десятки миллиардов гривен в год. Но за счет чего и кого?

Итак, на сегодняшний день у Нафтогаза есть так называемые специальные требования по поставкам газа населению. Их объем – 17, 6 млрд кубов в год. Из них 11, 9 млрд – для бытовых нужд населения, 5,7 млрд – для обеспечения населения и бюджетников теплом. При этом ГП "Укргаздобыча" добывает 13,9 млрд кубов в год. Дефицит, который нужно покрыть импортом – 3,7 млрд. кубов. Однако, при таком соотношении внутренней добычи и импорта, государство продает весь объем газа населению по формуле так называемого импортного паритета. Вопрос: а откуда взялась эта самая формула? Неужели в США газ собственной добычи внутренним потребителям тоже реализует по некому импортному паритету, например пингвинам в Антарктиде? Если следовать здравому смыслу и так называемым рыночным отношениям, то по формуле импортного паритета в лучшем случае должна рассчитываться только та часть газа, которая реально импортируется в Украину. То есть всего четверть от необходимого. При этом и такого подхода было бы довольно, чтобы посредник — Нафтогаз был не убыточным и дотируемым, а – сверхприбыльным. Более того, в национальных интересах тогда было бы не взятие новых и новых кредитов для закупки словацкого газа российского происхождения, а развитие собственной добывающей отрасли. Благо такие возможности есть и даже планы были озвучены: довести национальную добычу газа до 20 млрд кубов в год. Но, увы, без оговорки от отказа навязанной стране формулы по некому мифическому импортному паритету. Однако, вместо того, чтобы инвестировать прибыль Нафтогаза в развитие отрасли до полного обеспечения потребностей населения в голубом топливе, последний фактически стал донором госбюджета. А плата за газ и тепло – фактически налогом с населения на "роскошь" поддерживать минимальный уровень цивилизационных удобств периода развитого социализма в СССР.

Если говорить о настоящих национальных интересах, то Данилюк должен был бы в МВФ вести речь не о том, чтобы на год-другой отсрочить очередной подъем цены на газ, а об отказе от принципа импортного паритета определения цены на голубое топливо в объеме национальной добычи газа. С условием, что в остальном ценообразование сохраняет за Нафтогазом статус прибыльной организации. Тогда и бремя на домохозяйства было бы кардинально снижено. С возвращением большинства в категорию платежеспособных.

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В пользу такого подхода говорит например такой факт, что за последний год долги населению за газ и тепло выросли на 337%, достигнув почти 26 млрд. гривен. А уровень перехода на субсидии, например в Тернопольской области по прошлой зиме достиг почти 90% домохозяйств. Поднять цены еще на 18%, а именно на столько нужно, чтобы следовать формуле импортного паритета по оценке МЭРТ, получить тотальный отказ от населения оплачивать неподъемные платежки за газ и тепло в наступающем отопительном сезоне.

Незадолго до визита в МВФ Александра Данилюка по газовой теме высказался заместитель главы фонда Дэвид Липтон. По его мнению, цена для населения на голубое топливо в Украине крайне низка по сравнению с другими европейскими странами. Но, если следовать логике этого господина, то и в США, например, давно нужно поставить вопрос о том: почему местный бензин продают американцам по цене вдвое и более низкой, чем в среднем по ЕС? Может пора на собственных гражданах проэкспеременитровать реализацию отвязанных от реальности абстрактных рыночных моделях. Даже страшно представить, что некий Липтон, вдруг обращается к американцам через Нью-Йорк таймс и заявляет: так, мол, и так, дешево бензин покупаете. Не по-европейски. МВФ вот теперь требует от Белого дома, Конгресса и Сената принять билль об импортном паритете цены на бензин внутреннего производства. Иначе закрываем ФРС, чтоб не кормил "дармоедов" долларовыми кредитами. Смех в зрительском зале… А почему, когда нам этот асбурд предлагают как рыночную логику и вверх здравого смысла, то никому не смешно?

Когда тема непомерного роста цены на газ только озвучивалась, великий строитель новой китайской стены Арсений Яценюк пояснял согражданам, что мы просто меняем формулу поддержки населения. Вчера госбюджет дотировал отрасль ЖКХ напрямую, а теперь будем субсидировать ее адресно через граждан. Такой, мол, подход позволит избежать неоправданного повышения цен монополистами и съедания бюджетных средств на завышенные производственные расходы. Однако практика показала, что принцип смены дотирования на субсидирование привел к тому, что в бюджете нет уже средств на покрытие субсидий. А масштаб роста цен у монополистов поставщиков услуг исчисляется сотнями процентов. Проще говоря, модель расчетов, внедренная с легкой руки МВФ и местного актива реформаторов, не рабочая. И ведет к тому, что сначала население отказывается платить за оказанные услуги ЖКХ, а затем придется отказываться и от самих услуг. Ведь и госбюджет не способен их оплачивать в полном прайсовом объеме.

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Рыночная ли это ситуация? Конечно. Потому что на рынке действует закон баланса спроса и предложения. При этом не абстрактного спроса, а обеспеченного реальными доходами. И если последних нет, то либо спрос не удовлетворяется, либо продавец снижает цену до такой, что покупатель способен ее оплачивать. Мы имеем как раз второй случай. Ресурс для его реализации тоже есть – газ собственной добычи, который в разы дешевле, чем газ зашедший в страну по импорту.

Вопрос ныне в одном: проявлении политической воли высшего украинского руководства. В противном случае ее проявит население. Банальным отказом платить. Собственно Александр Данилюк этот тезис намерен озвучить в МВФ как базовый для отказа пока лишь от очередного скачка цены на газ. Услышат ли? С учетом публичного мнения зам главы МВФ Липтона – едва ли.