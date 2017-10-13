Прокуратура может "загубить" дело о тарифах ЖКХ — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Харьковская местная прокуратура обратилась в окружной админсуд Киева с требованием признать недействительным постановление о повышении тарифов на воду для жителей Харькова. Аргументировано обращение тем, что решение НКРЭКП экспертизу на соответствие Конституции не прошло, не зарегистрировано в Министерстве юстиции, не включено в Единый государственный реестр, регистрационный номер не присвоен.

Следовательно, документ, по которому изменены тарифы на водоснабжение и водоотведение правовой силы не имеют. В марте и июле в очередной раз поднялись тарифы на электроэнергию. В результате подорожания света выросла и себестоимость водоснабжения, тариф на холодную воду.

Как поясняют эксперты, в следующем году уже точно подорожает импортный газ, от стоимости которого зависит тариф на голубое топливо для населения. В свою очередь от цены на газ зависят тарифы на отопление и горячую воду.

Повышение цен на коммунальные услуги прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат юридических наук, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Есть ли вообще перспективы у этого дела? Смогут ли доказать, что повышение тарифов незаконно?

— Я думаю, что перспективы нет. Прежде всего потому, что сама причина обращения вызывает удивление. Для того, чтобы оценить каковы перспективы позитивного рассмотрения этого дела, я обращу ваше внимание на то, что в принципе постановление или какие-либо другие решения НКРЭКП как регулятора в отношении принятия или утверждения тарифов для конкретных лицензиатов по конкретной местности, они не являются нормативно-правовыми актами. Мало того, и в законе про НКРЭКП, и в регламенте НКРЭКП, который был принят НКРЭКП во исполнение этого закона, черным по белому написано, что решения НКРЭКП не подлежат государственной юридической регистрации в Минюсте. Соответственно, предмет требования искового, с которым, скорее всего, обратилась указанная прокуратура, она конечно же может обратиться и закон говорит о том, что факт отсутствия государственной регистрации не может быть причиной непринятия иска к рассмотрению, но перспективы будут более чем туманны. Я думаю, в данном случае речь идет о том, что прокуратура просто получила какую-то жалобу, заявление, на то что эти тарифы были повышены, считает нужным обратиться. При этом абсолютно объективно понимая, я на это надеюсь, что никаких перспектив не будет.

Если они понимают, что перспектив нет, зачем тогда обращаться, если изначально требования незаконны?

— Я не исключаю, что возможно прокуратура узрела в самом порядке расчета тарифа конкретным лицензиатом какие-то нарушения. В частности, то что лицензиат возможно в основу этих расчетов положил какие-то необъективные, недостоверные ведомости. Цену природного ресурса, воды, газа, электричества, не так как нужно применил ту или иную формулу. Возможно именно это ненадлежащее применение как раз и не учел, с точки зрения местной прокуратуры, наш регулятор. Мы не знаем, что является предметом иска с точки зрения его содержания, мы видим только уведомление, или на сайте этой прокуратуры. Было бы очень интересно посмотреть на сами эти требования соответственно, на само это исковое заявление или опротестование, предписание. Что угодно там может быть. Но исходя из того, что на сайте, как сказала пресс-служба, что это является нормативно-правовым актом и на основании того, что оно не зарегистрировано в Минюсте, не подлежат подобные документы регистрации в Минюсте.

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А почему не местные органы власти обращаются, а прокуратура?

— Местный орган власти тоже мог бы обратиться, но видимо ему это неинтересно. Прокуратура защищает интересы государства, прежде всего, и конечно же она может защитить в случае необходимости, если посчитает нужным, интересы группы лиц, физлиц, хотя это очень редко происходит. Я все-таки думаю, что здесь замешана какая-то либо политика, либо все-таки мы чего-то не знаем и есть какие-то объективные данные, которые не так как нужно использованы лицензиатом, а лицензиат это тот, кто предоставляет услугу, который обращается к регулятору на предмет утверждения рассчитанных лицензиатом тарифов.

Напомним, одновременное повышение тарифов в 10 раз — глобальная ошибка Кабмина, поскольку это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации в стране, заявил ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.