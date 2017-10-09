Рост тарифов на газ убьет украинское село - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

На следующей неделе министр финансов Александр Данилюк будет убеждать МВФ, чтобы до июля 2018 года Украина не поднимала цены на газ для населения. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на свой источник.

Ранее Международный валютный фонд и Украина согласовали формулу, что правительство может оставить цены на голубое топливо без изменений, если стоимость закупки газа меняется менее чем на 10%.

К слову, цена на газ для потребителей в Украине — один из пунктов программы сотрудничества с МВФ для выделения кредитных денег.

Что будет предлагать правительство и примет ли это МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

Украинское фото Эксперт Сергей Дяченко. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Що це за формулу пропонуватиме МВФ міністр фінансів Олександр Данилюк, щоб поки не піднімати ціни на газ для населення?

— Формулу ще ніхто не бачив цю, але по тих даних, що вони оприлюднили, що в принципі за розрахунками може бути підняття цін, але не велике, десь на 4%, а не 17% як це було за попередньою формулою. Тобто це таке терпиме підняття, тому це значить, дійсно буде пропонуватися МВФ, при чому доволі наполегливо, тобто навіть такі були думки чи тези, що в принципі це може бути приводом і для погіршення, і для розриву стосунків, якщо не буде прийнята ця формула. Але, я думаю, що в тій ситуації, яка зараз, говорять про можливий колапс, якщо буде таке різке підняття цін на газ, то я думаю, що буде прийнята така ідея.

Підняття цін на газ сильно вдарить по населенню?

— Для населення, яке в багатоквартирних будинках живе, я не думаю, що це буде дуже вже болюче, тому що газ у нас не так багато становить в нашому балансі платіжному за комунальні послуги, а от для населення, яке використовує газові котли, то буде точно капець, тому що там люди сплачують суттєві суми, у них це все ляже на вартість опалення зимового, і це вже буде дуже, а це все — село.

За якою формулою зараз відбувається формування ціни на газ для теплокомуненерго і для населення? Це так звана формула "Дюссельдорф+"?

— Для теплокомуненерго — там не формула, там ринкова ціна, там є гранична ціна, Кабінет Міністрів, але там не формульне ціноутворення, там ринкове ціноутворення, от як контракт заключають і купують газ. В теплокомуненерго потім використовує його для виробництва тепла, і ми вже маємо справу з вартістю тепла. А для населення існує формула, но вона доволі складна, існує формула ціноутворення, за якою в принципі ведуться розрахунки, і НКРЕ за цією формулою встановлює ціну на газ для населення. Але, якщо ця формула кудись не туди веде, то здійснюється так звана верифікація, тобто цю формулу корегують, і от зараз такий процес і відбувся, що переглянули формулу в сторону зменшення ціни, і оскільки це питання, яке в епіцентрі уваги МВФ, погоджують її з МВФ, це прив'язано для отримання, це важливе питання для отримання подальших траншів.

Ми використовуємо для населення куплений газ?

— Ні, для населення йде газ, який видобувають "Укргазвидобування". Це наш український газ. Його закуповує НАК "Нафтогаз", формулює відповідний фонд і продає цей газ облгазам, які продають його населенню. РИА Новости Украина Евгений Котенко Марунич: по тарифам на газ население страдает из-за конфликта

Вартість газу, видобутого в Україні, суттєво відрізняється від вартості газу, який ми купуємо?

— Давайте так, собівартість газу, який ми видобуваємо тут, на континенті України, суттєво відрізняється від вартості газу, який ми купуємо. Собівартість, операційні витрати газу, який видобувається, 40 доларів. А продається він десь за 200, тому там суттєво відрізняється, це правда.

А чому від цього не виграє українське населення?

— Раніше таке було, що він суттєво дешевше продавався, оскільки це собівартість дозволяла, але зараз іде концепт єдиної ціни. Тобто ставиться питання, що з точки зору формування ринку треба, щоби була єдина ціна, і конкурентний ринок і вибір собі компанії постачальника, але ж розумієте, конкуренція — це ж не самоціль. Конкуренція — це штука, яка мусить приводити до формування збалансованої ціни, економічно виправданої, але спекулятивної. То в нас конкуренції поки що нема. Тобто недостатньо диверсифіковані джерела постачання, конкуренції нема. І через це у нас зараз завищені ціни фактично на газ. І про це практично всі експерти кажуть.

Чи є перспективи створення живої, справжньої конкуренції?

— Це вже штука серйозна, для цього треба хоча би мати шість-сім джерел постачання, як це у Європі, треба мати насичений ринок газу, навіть в Європі не в усіх він є, це от тільки в Німеччині, в Австрії, в розвинутих країнах є, а в більшості країн там теж нема. Це дуже непросто, і от в Німеччині насичений ринок, там ціна суттєво дешевша, ніж зараз маємо ми. Тобто нам постачають німецькі компанії, вони можуть ще нам постачати, там їм вистачає, так сказати, вартості, щоби всій Україні по прийнятним цінам постачати. У принципі це дуже штука непроста, це треба і скраплений газ, термінали треба будувати або користуватися іншими, тобто це дуже непроста робота, і це не один рік, і цим треба займатися. А зразу відпускати ціни, то справа не дуже добра, різке підвищення економічно невиправдане, оскільки прибутки газових компаній, вони там з декількома нулями, рентабельність зараз. І вони там виправдовуються, що їм потрібні кошти для капітальних витрат, тобто треба нові родовища освоювати, буріння — це штука дорога і так далі, і так далі. Так, це так, але все одно прибутки в них, вони зараз надприбутки мають з такими цінами.

Чи достатні Україна зробила запаси газу на опалювальний сезон?

— 16,5 мільярдів кубів — десь більш ніж на мільярд більше, ніж в минулому році. В принципі як для теплої і поміркованої зими — це більш ніж достатньо. Як для аномально холодної — можуть бути проблеми, але наскільки я знаю НАК "Нафтогаз" дуже вдало навчився керуватись прогнозами на зиму, наприклад, невеликі були запаси минулого року, НАК критикували, росіяни там виступали, але вистачило, ще й залишилось.

Чи не буде повторення торішніх заяв Росії, що ми зірвемо транзит в Європу? Чому зазвичай зимою виникають такі заяви?

— Це політична заява. Нічого ми не зриваємо, ніколи. Були пару раз ситуації, розумієте, це ж справа така, газ відбирає автоматика, коли треба, тобто якщо не вистачає газу, який підіймається зі сховищ і не обмежувати споживання, то дійсно може з труби лишній газ відібрати система. Ви ж включаєте конфорку, там газ тече, і там десь теплокомуненерго, тому просто, щоб цього не відбувалося, треба, якщо не вистачає газу і його нема, то треба обмежувати постачання, що Україна і робить, як правило, в такій ситуації, але така ситуація вже давно не виникала. А ті лементи, що Україна буде зривати транзит і так далі, то це політичні заяви в контексті того, що відбувається в інформацій політиці антиукраїнській, яку проводить Росія. Нічого ніхто ніколи не зривав. Україна дуже ретельно ставиться до своїх транзитних зобов'язань, знаючи, що відслідковується кожний крок, і не завадить Росія скористатися щонайменшою помилкою українських операторів з транзиту, тому, звичайно, що там дуже прискіпливо все виконується і не допускається ані несанкціоновані відбори, ані падіння тиску в транзитних газопроводах. Все там родиться належним чином, тим більше, що там онлайн-система, там повністю в онлайн-режимі інформація подається щодо ситуації, і всі параметри роботи — любий може зайти на сайт подивитись, що там робиться, тому це все балачки.

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Напомним, одновременное повышение тарифов в 10 раз — глобальная ошибка Кабмина, поскольку это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации в стране, заявил ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.