Замминистра о низких тарифах на газ в ДНР и ЛНР

Тарифы на газ в ОРДЛО (в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) в несколько раз ниже, чем на всей остальной территории Украины, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

"Тарифы в ОРДЛО в несколько раз меньше, чем на неоккупированной территории. Но там есть очень интересная вещь, что Россия постоянно пытается выставлять Украине счета за поставки газа в ОРДЛО. Однако у нас нет подписанных документов по этому поводу. Украина отказывается платить, так как россияне заявили, что это гуманитарная помощь", — сказал Грцмчак в эфире телеканала ZIK.

По его словам, Кабмин Украины делает вещи, которые необходимо было делать еще 10 лет назад. Однако, "в тот момент политической воли для таких непопулярных шагов не было".

"У меня такое впечатление, что правительство делает то, что нужно было делать 10 лет назад, или восемь Тогда было сказано, что цена на газ должна увеличиваться для того, чтобы наша внутренняя газодобыча развивалась и увеличилась. И это было сказано не раз. В тот момент политической воли для таких непопулярных шагов не было. Мы тогда все были очень популярными, у нас были выборы, потому этого не делалось. В результате мы пришли к тому, что эти убытки у "Нафтогаза" были. От этого никуда не денешься. У нас газодобыча все последние годы падала, а сегодня она начала расти. Если мы больше добываем собственного газа, тем меньше будем покупать за рубежом. И цена на газ будет уменьшаться", — заявил замминистра.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цены на газ значительно снизятся после увеличения Украиной его добычи до уровня самообеспечения страны.