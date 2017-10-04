Украинцам подготовили новую тарифную бомбу - взрыв неминуем

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Тарифная бомба

Власти в очередной раз "обрадовали" украинцев: тарифы в ближайшие годы будут только расти. И это с учетом того, что украинцы и без того вынуждены экономить буквально на всем, даже на еде.

Накануне Минэкономразвития обнародовало прогноз по тарифам на ближайшие годы. В нем предусмотрено, что в 2018 году тарифы на природный газ вырастут на 19%, а на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%.

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В 2019 году рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию — 17,5%.

А в 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию, согласно прогнозу, составит 10%, а на горячую воду и отопление — 19%.

Примечательно, что еще летом премьер Владимир Гройсман говорил, что не видит особых оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, и тарифы не должны расти.

"Что касается цен на жилищно-коммунальные услуги, то они формируются на местах Нацкомиссией по регулированию рынка коммунальных услуг. Считаю, что оснований для того, чтобы эти цены менялись, нет. Но эти цены устанавливают в каждом городе в зависимости от состояния жилищно-коммунального хозяйства", — объяснял Гройсман.

При этом, заверял премьер, за отопление украинцам переживать не стоит. Во время следующего отопительного сезона правительство Украины не планирует повышать тарифы на отопление, они будут формироваться в зависимости от инфляции.

"Цены будут оставаться соответствии с инфляционными процессами, поэтому каких-то резких изменений в ценообразовании не произойдет", — заявлял премьер.

Куда еще выше

По данным общественной организации "Публичный аудит", к началу 2015 года тарифы на отопление и горячую воду в Украине выросли в 3,5 — 4 раза в зависимости от поставщика услуг, а стоимость газа для частного сектора в 6 раз.

Вместе с тем средняя зарплата за тот же период увеличилась лишь в 1,4 раза (с 3708 грн до 5 358 грн в месяц). На начало 2015 года среднестатистическая семья (без субсидий) тратила на оплату ЖКХ около 800 грн, что составляло 21% от средней зарплаты.

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В 2016 году украинцев ожидало новое подорожание жилищно-коммунальных услуг. В частности, цены на электроэнергию выросли в два этапа. С 1 марта — на 25%, а с 1 сентября — еще на 20%. Кроме того, с 1 июля в Украине вдвое подорожал газ, тепло и горячая вода.

В прошлом году среднестатистическая семья (без субсидий) тратила на оплату ЖКХ в отопительный сезон около 2 500 грн, что составляло почти 47% от средней зарплаты.

По последним данным Госстата, стоимость коммунальных услуг в Украине за год увеличилась почти на 35%.

Аж в 2 раза?

Кроме того, к концу года может подорожать сразу в два раза и проезд в маршрутках. Если курс валют и цены на бензин не прекратят расти, то и того раньше, предупреждают маршрутчики. И это несмотря на то, что тарифы и так с начала года уже повысили на 1-2 грн.

Подорожание проезда связывают с рядом факторов: ростом цен на запчасти, которые привязаны к валюте, взлетевшими ценами на горюче-смазочные материалы и миграцией водителей за границу.

Повышать стоимость проезда маршрутчики планируют начать с Киева и пригорода столицы. По словам самих извозчиков, повышение стоимости проездного талона экономическая необходимость, и избежать подорожания вряд ли получится.

Как рассказал UBR.ua член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко, при самых благоприятных раскладах, цена проезда составит примерно 8-9 грн.

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"Уже сейчас экономически оправданным является тариф в 12 грн. Если цены на топливо и курс доллара продолжит расти, компании просто не смогут не поднять расценки", — говорит Артеменко.

По материалам из открытых источников интернет