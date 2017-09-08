Угольная отрасль Украины: ни жив ни мертв. А как же отопсезон?

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ

За месяц до начала отопительного сезона профильный министр Игорь Насалик сообщил, что отрасль испытывает нехватку угля газовой группы. И попросил премьера выделить инвестиции на развитие собственной добычи в Украине.

Отметим, что угледобывающие предприятия Украины в январе-августе по оперативным данным сократили добычу рядового угля на 9,4% (на 2,5 млн. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 23,6 млн. тонн. При этом основным драйвером падения стал государственный сектор. Если в прошлом году госшахты добыли 5,8 млн. тонн., то по прогнозам в текущем эта цифра составит 4,7 млн. тонн (-19%). Шахты ДТЭК за этот же период нарастили объемы добычи угля на 15,6% до 13,4 млн. тонн, что позволило снизить уровень дефицита марки Г на отечественном рынке.

По сути, правительство сейчас в авральном порядке пытается провести реанимационные мероприятия, для того, чтобы удержать государственные шахты от развала и относительно безболезненно пройти предстоящий отопительный сезон. Так, недавно было принято решение о повышении цены государственного угля для ТЭС до 2,2 тыс. гривен без учета индикатива Роттердам+. В совокупности с выделением дополнительных 2 млрд. гривен в следующем году, это позволит сократить убытки государственных угольных предприятий, на которых себестоимость производства угля достигла среднего значения в 2,7 тыс. гривен.

Естественно, ни о каком развитии, при таком соотношении отпускных цен и себестоимости добычи и речи быть не может. Напомню, раннее Игорь Насалик заявлял о планах увеличения добычи угля на госшахтах в 2017 до 6,3 млн т, 2018 – 8,7 млн т, а в 2019 году до 11-11,5 млн тонн. Естественно, что такие показатели без серьезных капитальных вложений совершенно невыполнимы.

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Безусловно, что планы по переводу блоков ТЭС на марку "Г" дадут эффект в краткосрочной перспективе. Но без реальных вложений в госсектор угледобычи — это еще большая привязка к импорту, только теперь уже не только антрацитовой, но и газовой группы. А следовательно — неизбежный рост тарифов как для производителей, так и для конечного потребителя э/э.

По сути, ситуация сложившаяся на сегодня в угольной отрасли является прямым следствие блокады поставок угля антрацитовой группы из Донбасса. Лозунги организаторов блокады и поддерживающих их политиков о "несметных залежах" украинского угля марки Г оказались лишь розовыми мечтами. Угля катастрофически не хватает, а себестоимость его добычи продолжает расти вследствие падения объемов и не покрывается даже действующей формулой. При этом, в журналисткой и политической тусовках стало правилом хорошего тона пнуть Роттердам+, без особой рефлексии по поводу того чем его заменить, к каким последствиям в энергетике это приведет и сколько должен будет заплатить за политические амбиции отдельных народных избранников.

Сбылись худшие прогнозы о последствиях блокады – потеряв доступ к собственным антрацитовым шахтам Донбасса, Украина попала в угольную зависимость от РФ и вынуждена наращивать импорт. С января по июль из РФ на украинские электростанции поступил 1 млн 435 тысяч тонн угля, из ЮАР – 190 тысяч тонн, а из Польши – 119 тысяч тонн. То, что основным источником энергетического угля стала Россия, объясняется простой арифметикой – заморский антрацит слишком дорог и не может быть покрыт действующей по Роттердам+ ценой в 2 тыс. грн/тонна. Реальная же цена южноафриканского или американского угля с доставкой в украинский порт доходит до 3 тыс. грн.

По прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, за 2017 год в целом Украина сократит потребление угля на 16% в сравнении с годом предыдущим. А уголь антрацитовой группы мы станем использовать еще меньше — на 44%. Но это тактическое экстенсивное решение. Более того, коридор возможностей в этом направлении уже пройден. Так же, как и пройден весенний пик выработки атомной энергии. Оттягивать решение по сути проблемы долго не получится – зима на носу, а по данным Укрэнерго у ТЭС полупустые склады.

Энергетикам критично нужны деньги на закупку угля, угольщикам они нужны для увеличения добычи. И никакие популистские мантры повлиять на ситуацию уже не смогут.

Хочет того НКРЭКУ или нет, Регулятор просто вынужден будет пойти на пересмотр оптовой цены и увеличение цены угольной компоненты в тарифе. Иначе власть просто рискует вернуться к практикам веерных отключений в разгар отопительного сезона.