НКРЭКУ снизила тарифы от "Киевэнерго" на горячую воду и отопление

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф компании "Киевэнерго" на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5%, а также на 2% снизила ставку тарифа на отопление.

Соответствующие постановления комиссия приняла на очередном заседании.

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Новые тарифы вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования постановления в официальной газете "Урядовый курьер".

Теперь тарифы для "Киевэнерго" на услугу по снабжению населения горячей водой установлены на уровне 80,62 грн за куб. м с полотенцесушителем и 74,53 грн за куб. м без полотенцесушителя.

Тарифы на услугу по централизованным поставкам горячей воды для нужд компаний, управляющих многоквартирными домами, установлены на уровне 65,2 грн за куб. м с полотенцесушителем и 60,29 грн за куб. м без полотенцесушителя.

Комиссия установила для "Киевэнерго" тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1385,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

Как сообщалось ранее, в основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли, опубликованного на сайте ведомства, заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%.