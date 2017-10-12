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    Экономика

    НКРЭКУ снизила тарифы от "Киевэнерго" на горячую воду и отопление

    (обновлено: )27903
    Теперь тарифы для "Киевэнерго" на услугу по снабжению населения горячей водой установлены на уровне 80,62 грн за куб. м с полотенцесушителем и 74,53 грн за куб. м без полотенцесушителя.
    Киевэнерго
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф компании "Киевэнерго" на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5%, а также на 2% снизила ставку тарифа на отопление.

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    Соответствующие постановления комиссия приняла на очередном заседании.

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    Новые тарифы вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования постановления в официальной газете "Урядовый курьер".

    Теперь тарифы для "Киевэнерго" на услугу по снабжению населения горячей водой установлены на уровне 80,62 грн за куб. м с полотенцесушителем и 74,53 грн за куб. м без полотенцесушителя.

    Тарифы на услугу по централизованным поставкам горячей воды для нужд компаний, управляющих многоквартирными домами, установлены на уровне 65,2 грн за куб. м с полотенцесушителем и 60,29 грн за куб. м без полотенцесушителя.

    Комиссия установила для "Киевэнерго" тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1385,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

    Как сообщалось ранее, в основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли, опубликованного на сайте ведомства, заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%.

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