Зима близко. Каким будет отопсезон в Украине и будет ли он вообще

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Обещания тепла раньше срока

Глава Кабмина Владимир Гройсман заверил, что Украина качественно подготовилась к холодам.

"Мы имеем все запасы, начиная от газа и заканчивая всем необходимым для того, чтобы войти планово в новый отопительный сезон и пройти достойно зиму", — сообщил Гройсман.

Не видит поводов для беспокойства и вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Он же и объявил, что в связи с ожидаемым снижением температуры, украинцы могут надеяться на теплые батареи в домах раньше запланированного срока.

По его словам, готовность к отопительному сезону по Украине составляет 97,6%.

"Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла в домах, детских садах, школах, больницах, а также – котельных, которые будут подавать тепло", — сказал министр.

Вместе с тем в Краматорске Донецкой области заявили, что город практически на 100% готов к началу отопительного сезона, но при высокой осенней температуре воздуха подавать в дома тепло раньше 16 октября не намерены.

Всего на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов было выделено 9 млрд грн.

Отметим, в прошлом году отопительный сезон начался 5 октября и закончился 15 апреля. Подача тепла в дома начинается согласно соответствующим распоряжениям местных органов самоуправления, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов Цельсия или ниже.

Цена на газ и заморский уголь

Острой для украинцев остается в преддверии отопительного сезона тема стоимости газа, так как большинство предприятий, предоставляющих услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, в качестве топлива используют природный газ. Соответственно, повышение тарифов на газ влечет за собой подорожание отопления и горячей воды.

Летом Кабмин отказался повышать цены на газ для населения, утвердив финплан "Нафтогаза" без подорожания "голубого топлива". Сама же компания рассчитывала на существенное повышение цены газа для населения уже с октября.

Недовольны ценами на газ в Украине и в Международном валютном фонде. Так, первый заместитель директора-распорядителя фонда Дэвид Липтон заявил, что цены на газ для украинцев очень низки по сравнению с соседями.

"Решение деполитизировать этот процесс путем применения автоматической формулы имеет решающее значение, и мы ожидаем, что правительство будет придерживаться этого обязательства. Одним из основных достижений этой программы реформ стало введение автоматического повышения тарифов на газ в соответствии с рыночными изменениям", — заявил Липтон, комментируя нежелание Гройсмана повышать цену на газ с 1 октября.

В МВФ уже неоднократно призывали власти соблюдать обязательства по повышению цены на газ для населения. В правительстве же заявили, что не видят для этого объективных причин.

Читайте также: Популизм рулит, а отопительный сезон под угрозой срыва — Голубенко

В свою очередь в Министерстве энергетики и угольной промышленности отметили, что в нынешнем отопительном сезоне тариф останется прежним.

"Мой прогноз, что цена на газ для населения в нынешнем отопительном сезоне не изменится. Предпосылок для этого я не вижу", — заявил замминистра Игорь Прокопив.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в начале года сообщили, что из-за отсутствия четкого прогноза по ценам на топливно-энергетические ресурсы не берутся прогнозировать изменения тарифов на отопление.

Украина также вынуждена наращивать импорт угля из-за рубежа, потеряв доступ к антрацитовым шахтам Донбасса. В преддверии отопительного сезона Киев нарастила закупки угля в Южно-Африканской республике и принял первый пенсильванский уголь, однако, как писали РИА Новости, баржи с углем из США и ЮАР в зимний период могут попросту не дойти из-за непогоды и слабой логистики. Вице-премьер Владимир Кистион также сообщил, что накопление угля в Украине идет по плану.

Со счетчиками, долгами и без субсидий

Без долгов в новый отопительный сезон украинцам войти не удастся.

Только в одном Киеве по состоянию на 1 сентября задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО "Киевэнерго" составила 2,6 миллиарда гривен. Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" на 1 сентября 2017 составила 1,35 млрд грн. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 810,4 млн грн, долг за горячую воду — 539,5 млн. грн. В "Киевэнерго" намерены взимать долги потребителей в судебном порядке.

Всего же, по данным СМИ, задолженность по Украине за воду, электричество, газ и даже старые долги за тепло — по всем позициям уже около 30 миллиардов гривен.

Новый отопительный сезон начнется уже с действующим законом "О коммерческом учете коммунальных услуг", который предусматривает, что каждый дом должен быть оборудован счетчиками. Согласно документу, поставщики тепла должны во всех многоэтажках установить теплосчетчики, но заплатят за это сами потребители – стоимость приборов включена в тариф.

При этом если есть квартирный счетчик, платежка будет формироваться по принципу: показания собственного счетчика + часть стоимости отопления общей площади (подъезда). К слову, во многих городах тепловые счетчики уже поставили в большинстве многоэтажек. Однако окончательное решение, по какой методике будут рассчитывать суммы в платежках, должны принять профильные министерства. Если же в доме дырявые окна и неутепленные стены, после установки счетчика суммы в платежках могут вырасти.

Болезненным в этом году для населения остается вопрос субсидий. Как ранее сообщил министр соцполитики Андрей Рева, осенью число тех, кто получает субсидии, сократится с 7,5 млн человек до 5,5-6 млн. И если раньше субсидия на отопление, к примеру, квартиры в 60 кв. м покрывала 330 кубометров газа, то сейчас скидку начислят только на 300 кубов, а за оставшееся 30 куб. м придется доплачивать.

Сократится и отопительный сезон: раньше субсидия назначалась с 1 октября по 30 апреля, теперь – с 15 октября по 15 апреля, а сэкономленные субсидийные деньги не зачислят на следующий месяц, а конфискуют.

По материалам открытых источников интернет