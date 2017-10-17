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    Министр посоветовал украинцам готовиться к росту еще одного тарифа

    (обновлено: )16
    По мнению экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, украинцам стоит готовиться к росту сбора на вывоз мусора. Он также добавил, что ни один город страны не готов сортировать отходы.
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак признал, что ни один город Украины не готов к раздельному сбору мусора, а тариф на его утилизацию будет расти.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
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    "Я понимаю, что ни один город сейчас не готов сортировать мусор (запрет захоронения на самом деле означает переработку). Хотя бы потому, что нет контейнеров для такой сортировки. Только в Одессе, например, нужно около 50 тыс. контейнеров. Я также понимаю, что население не хотело бы значительного увеличения сбора за утилизацию мусора, но это неминуемо", — заявил он в интервью Zn.ua.

    При этом, как отметил министр, сколько бы ни отодвигалась проблема мусора, "она сама собой не рассосется".

    Читайте также: Тарифы на газ — будет ли рост?

    Ранее Минэкономразвития обнародовало прогноз по тарифам на ближайшие годы. В нем предусмотрено, что в 2018 году тарифы на природный газ вырастут на 19%, а на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%.  В 2019 году рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию — 17,5%. А в 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию, согласно прогнозу, будет 10%, а на горячую воду и отопление — 19%. 

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