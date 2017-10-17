Министр посоветовал украинцам готовиться к росту еще одного тарифа

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак признал, что ни один город Украины не готов к раздельному сбору мусора, а тариф на его утилизацию будет расти.

"Я понимаю, что ни один город сейчас не готов сортировать мусор (запрет захоронения на самом деле означает переработку). Хотя бы потому, что нет контейнеров для такой сортировки. Только в Одессе, например, нужно около 50 тыс. контейнеров. Я также понимаю, что население не хотело бы значительного увеличения сбора за утилизацию мусора, но это неминуемо", — заявил он в интервью Zn.ua.

При этом, как отметил министр, сколько бы ни отодвигалась проблема мусора, "она сама собой не рассосется".

Читайте также: Тарифы на газ — будет ли рост?

Ранее Минэкономразвития обнародовало прогноз по тарифам на ближайшие годы. В нем предусмотрено, что в 2018 году тарифы на природный газ вырастут на 19%, а на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%. В 2019 году рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию — 17,5%. А в 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию, согласно прогнозу, будет 10%, а на горячую воду и отопление — 19%.