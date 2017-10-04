Корольчук: в 2018-ом нас разорят тарифы, а Кабмин - субсидии

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Кабмине прогнозируют рост коммунальных тарифов на 20% в следующем году. В частности, в консенсус-прогнозе Минэкономразвития заложен рост тарифов в 2018 году — на 19% на газ, а на отопление, горячую воду и электроэнергию прогнозируемое повышение составляет 20%. При этом, подорожание коммунальных тарифов прогнозируется и в 2019, и в 2020 годах.

В то же время, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что в правительстве не видят поводов для повышения цены на газ для населения и экономических оснований для пересмотра расчетов.

Разобраться в противоречивых заявлениях чиновников в эфире радиостанции Голос Столицы помогал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якщо в Міненерговугілля не бачать економічних підстав для перегляду комунальних розрахунків, то як тоді розуміти консенсус-прогноз Мінекономрозвитку про здорожчання наступного року на 20%? На базі яких макропоказників будується цей прогноз?

— Треба розуміти, що це — велика бюрократична перемога України, уряду України над МВФ, ЄБРР, Світовим банком, іншими інституціями Європи, США, які вимагають від нас реформ, а уряд цим політичним рішенням ухвалив замороження підвищення ціни на газ. Він, фактично, ігнорує ті зобов’язання, які сам на себе взяв уряд України, тобто підвищення ціни на газ не відбудеться, хоча воно має відбутись згідно минулорічної постанови Кабміну №187. Тому цілком закономірно, що це — перемога демократії над МВФ, над ЄБРР, над Світовим банком, тому що виходить, що, з іншої сторони, такою заявою, що в наступному році, в 2018-2019 роках буде продовжуватись зростання тарифів для населення на газ, в першу чергу, і констатовано, що це буде майже на 20%, і далі на електроенергію, на гарячу воду, на тепло цей ріст відбудеться, це підтвердження того, що насправді таке підвищення заплановане і воно має відбутись.

Наскільки відчутним для українців буде стрибок тарифів?

— Скоріше за все, населенню доведеться готуватись до такого не дуже хорошого сценарію, але це сценарій не лише для населення, а і для самого уряду, і для держави, тому що це буде означати збільшення видатків на субсидії. Ми знаємо, що в проекті бюджету на 2018 рік на субсидії передбачено 55 мільярдів гривен, але орієнтовно по досвіду 2017 року, уже на сьогоднішній момент є 60 мільярдів гривень субсидій і їх буде більше до кінця року. Приблизно ця цифра буде становити, як мінімум, 70-73 мільярдів — десь такий коридор. Тому в 2018 році це буде не 55 мільярдів, а може бути приблизно на рівні 90 мільярдів. Скоріше за все, варто все-таки готуватись до того, що цих грошей просто не буде, тобто ми стикаємось з такою проблемою, що немає грошей для виплати субсидій цих просто, тому що якщо ми підвищуємо ціну на газ вже з жовтня, виходить, вона була б не 7 тисяч гривен, як зараз, а була б приблизно 8,5 тисяч гривен. Це б за собою потягнуло мінімум ще 7-8 мільярдів гривен витрат на субсидії… І ще залишається бюджет винен всім організаціям, починаючи від теплокомуненерго, облгазу, обленерго, там практично більше 20 мільярдів гривен ще необхідно виплатити, а їх нема просто. Тому це все, на жаль, є причиною того, що уряд прийняв таке політичне рішення. До речі, програма монетизації субсидій також зірвана, тому що ЄБРР і Світовий банк вимагали, щоб це було реалізовано вже в цьому опалювальному сезоні, а вона не буде реалізована. Та концепція, яка запропонована для теплокомуненерго, вона практично нічим не відрізняється від нинішнього віртуального бродіння грошей між Мінфіном, «Нафтогазом», облгазами, обленерго, облкомунерго і далі назад ці гроші вертаються в бюджет. Така ситуація.

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Як в Мінекономрозвитку розрахували зростання на 20%, і чи потягне воно за собою інші подорожчання?

— Це також наслідки інфляції, яка відбувається в економіці. Це наслідок росту вартості долара, який закладений вже в наступному бюджеті практично на рівні 30 гривен. Тобто це взаємопов’язаний ланцюжок подій і насправді я скажу, що 20% — це ще доволі оптимістичний сценарій. Скоріше за все, треба розуміти, що це — виборчий момент, тому що всі готуються до виборів, ми навіть бачимо вже і біг-борди з’являються і відверта політична реклама йде. Тому це навіть політичне рішення відкласти підвищення ціни на газ і головне завдання – створити комфортну політичну атмосферу для виборця, який на перший погляд не буде відчувати ніякого подорожчання. І плюс ці заяви, що навіть пониження ціни на газ відбудеться, як це Володимир Гройсман заявив. Воно може відбутись, якщо уряд взагалі піде в жорсткий конфлікт з МВФ, як це було раніше. Такі можливості є, тому що реальна ціна — 3,5 тисячі гривен, це максимальна ціна, яка має бути. Тому, насправді, підвищення цін, підвищення тарифів і в 2018-2019 році може відбутись набагато суттєвішим. Єдина проблема залишиться, що доходи не будуть зростати і всі будуть сидіти на субсидіях масово.

З 1 жовтня Кабмін запровадив новий порядок розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги. Так, на новий опалювальний сезон 2017-2018 років – з 1 жовтня 2017 року – при розрахунку розміру субсидії будуть враховуватися доходи громадян за I і II квартал 2017 року, а на неопалювальний період – з 1 травня 2018 року – за III і IV квартал 2017 року. Наскільки зменшиться кількість отримувачів субсидії цього опалювального сезону і до яких тенденцій готуватися далі?

— Там таких суттєвих, скажімо так, жорстких вимог, які б змінили кількість отримувачів субсидій, немає, тобто можна говорити про те, що навіть попри підвищення мінімальної зарплати, нарахування безробітним норми також у два мінімуми прожиткових – все це не дуже впливає. Скоріше за все, єдиний буде крок з боку уряду — це те, що з’являться певні контролери і певні фінансові інструменти, які будуть стимулювати населення… Держава зможе контролювати населення, чи це реально людина отримує субсидії, чи ні, чи вона має тіньові доходи, яка сума цих доходів. Але в цілому — ситуація дуже заплутана і патова.

Напомним, что в Кабмине подсчитали, сколько украинцы смогут сэкономить благодаря придомовым счетчикам тепла. Там уверены, что потребители, которые будут платить по показателям придомовых счетчиков тепла, смогут экономить до 180 гривен ежемесячно. В то же время, эксперты с опаской берутся прогнозировать, какие тарифы увидят украинцы в своих платежках за коммунальные услуги.