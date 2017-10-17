Отопительный сезон пройдет без перебоев, но.. с ростом тарифов — Никончук

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

С понедельника, 16 октября, в Киеве должны начать подачу тепла в жилые дома. Об этом в конце прошлой недели заявил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, на полноценный запуск отопительного сезона понадобится около недели. В школы, больницы и детские сады по заявкам этих учреждений отопление уже подключено.

Когда ждать горячих батарей и не будет ли после этого сюрпризов в платежках киевлян, рассказал эксперт по вопросам ЖКХ украинского института анализа и менеджмента политики, кандидат юридических наук Андрей Никончук в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи час вже подавати тепло? В КМДА говорять, що частина киян ще не проти побути без опалення заради економії.

— Для того, щоб в наших помешканнях з'явилось тепло, необхідно не менше семи — десяти днів, тому що річний процес підключення передбачає певний час.

Тобто сім — десять днів знадобиться саме на те, щоб запустити систему?

— Так. Це не менше семи — десяти днів, тому що технологічний регламент передбачає доведення відповідних показників, показників тиску протягом певного часу. Тому що неможливо одномоментно на усі більше, ніж десять тисяч будинків в Києві, одночасно подати відповідний тиск. Це буде поступово здійснюватись.

Чи можна цю систему змінити?

— Вона радянська, вона нікуди не поділась, радянська безпосередньо в тому, що централізована система опалення полягає з централізованих мереж магістральних, але змінити це ніяким чином не вдасться, окрім того, що її перекласти. Але якщо її всю перекладуть, то скоротити час для підключення не видасться можливим. Це технологічні особливості під'єднання або запуску централізованої системи опалення. Це було б по-іншому в тому випадку, якби уся система була індивідуальна, тобто у людей стояли б газові котли двоконтурні, наприклад, які одночасно мають можливість нагріти воду для побутового використання та другим контуром для опалення. Але, враховуючи те, що переважна частина системи у нас централізована, не індивідуальна, так буде завжди, поки не буде індивідуальної системи.

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Де тепліше стане в першу чергу?

— Не можна сказати про якусь традицію або пріоритети одного адміністративного району перед іншими. Воно буде здійснюватись одночасно поступово в усіх адміністративних районах міста Києва і залежати від того, наскільки ті чи інші будинки далеко чи близько знаходяться від джерел теплогенерації. Тому що система централізованого опалення міста Києва складається з декількох великих ТЕЦ та дуже великої кількості менших котелень.

Що буде із платіжками? В уряді обіцяли, що поки ціну не підвищуватимуть.

— Ми сподіваємось, що, дійсно, тарифи на опалення збільшуватись не будуть, але великою мірою це залежить від собівартості газу в структурі цього тарифу. Поки що вартість цього газу не підвищується, але в ЗМІ ми маємо можливість бачити певні аналітичні викладки Мінекономрозвитку, "Нафтогазу" щодо ймовірності збільшення вартості газу на 15,17, 20%. Якщо це відбудеться, то це, безумовно, призведе до збільшення вартості опалення, тому що все-таки 60% вартості опалення залежить від вартості газу.

Наскільки тепломережі в Києві готові до подачі тепла?

— За повідомленнями "Київенерго", за повідомленнями КМДА, столиця готова до опалювального сезону і дивного тут нічого немає в тому, що вони готові, тому що готуватись вони почали до опалювального сезону на наступний день після завершення попереднього опалювального сезону. Але, як правило, практика показує, що з початком опалювального сезону, зокрема, після того, як починає збільшуватись тиск в мережах, подають гарячу воду, тобто теплоносій, починає рвати там, де ці мережі знаходяться в неналежному стані. А значна, переважна більшість мереж столиці і не лише столиці, по всій нашій країні, вони знаходяться вже в такому технічному стані, що залишають бажати кращого, тому що їм 30, 40, 50 років. Система централізованого водопостачання і опалення в дуже такому жалюгідному стані і потребує дуже значних капіталовкладень, які належним чином не здійснюються, і якщо здійснюються, то не більше, ніж 10 або 15% протягом року. Для того, щоб їх суттєво змінити, необхідно або суттєво змінити тариф і звідти виймати ці гроші, або знаходити якісь інші джерела фінансування.

Чи шукають ці інші джерела фінансування, і хто несе за це відповідальність?

— Відповідає за опалення і за температуру мережі виключно місцева влада, тому що місцева влада бере участь у затвердженні тарифу разом з теплопостачальними організаціями, але саме рівень тарифу затверджує НКРЄКП. Але все ж таки місцева влада не повністю відповідає за це, тому що вона є заручником тієї заборгованості, яка виникає за несплату відповідних послуг. І в тому випадку, якщо ця заборгованість дуже значна, то банально газопостачальна організація може перекрити постачання газу теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним і на цьому опалювальний період може закінчитись.

У деяких районах Києва все літо не було і досі немає гарячої води через борги котелень "Київенерго" за газ. В такі будинки буде підключено опалення чи ні?

— Якраз те, на що я хотів звернути вашу увагу, дійсно, в місті Києві не було ціле літо в багатьох будинках гарячої води і ми мали можливість спостерігати певні "діалоги" між "Київенерго" та газопостачальними організаціями. Тому що відповідні котельні "Київенерго" ніби були опломбовані за рахунок наявної заборгованості чи не за рахунок, а внаслідок і гаряча вода зараз з'явиться разом з теплом в наших батареях.

Стоит отметить, что теплокоммунэнерго не выгодно начинать своевременную подачу тепла, пока нет четких ценовых ориентиров. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. В то же время экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков считает, что "Нафтогаз" может перекрыть подачу газа "Киевэнерго" из-за долгов государства по субсидиям.