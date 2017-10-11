Угольные перспективы отопительного сезона: снова в шаге от ЧП

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, для РИА Новости Украина

10 октября стало известно, что Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) планирует закрепить приоритет блоков ТЭС, работающих на газовой группе угля перед блоками, использующими антрацит вне зависимости от ценовой конкуренции. То есть станции, работающие на угла марки Г будут иметь право первоочередного включения. Либеральная общественность тут же подняла на знамена рост монополизма и удушение ростков рынка и конкуренции в сфере электроэнергетики.

Это при том, что Объединенная энергосистема Украины опять оказалась на пороге введения Чрезвычайного положения, вследствие недостаточных объемов угля на складах и прогнозируемого дефицита на уровне 4 млн. тонн. Стабильность функционирования системы должна стать приоритетом №1 для правительства и профильного Министерства. А энергетикам предлагают реализовать план "Титаник": имитировать проведение реформ, когда стабильность работы ОЭС и проведение отопительного сезона под угрозой срыва.

Для тех кто забыл, откуда вообще появилась проблема разделения энергетического угля на марки, напомню, что с момента начала конфликта на Донбассе, Украина практически полностью утратила контроль над добычей угля антрацитовой группы. Два года удавалось вывозить уголь с неконтролируемых территорий, тем самым было обеспечено прохождение трех прошлых отопительных сезонов (с октября 14 года по март 17). Именно в феврале 17 года, вооруженные общественные активисты под руководством революционно настроенных нардепов Украины Семенченко и Парасюка не организовали блокаду поставок угля из ОРДЛО. Инициатива снизу получила свою поддержку сверху. 15 марта 2017 года Указом Президента Украины было введено в действие решение СНБО от 15 марта 2017 «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины». Антрацитовые шахты оказались потерянными для украинских энергетиков.

В результате, весной этого года в спешном порядке был разработан прогнозный баланс производства и потребления э/э на текущий год, которым предусматривалось минимизация производства э/э на ТЭС работающих на марке А. По планам Миниэнерго для надежного функционирования тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей необходимо примерно 28,4 млн. тонн угля (с учетом необходимости создания десятидневного запаса угля), из них 9,4 млн. тонн угля марок А и Т и 19 млн. тонн угля марок Г и Д.

В такой ситуации принятие решения о приоритетности работы ТЭС на марке Г означает стабилизацию украинской единой энергосистемы. Произойдет перераспределение нагрузки, когда основной объем электроэнергии в зимний период будут производить ТЭС работающие на марке Г и, соответсвенно, удастся минимизировать расходы дорогого и дефицитного антрацита. Для понимания, на сегодня дефицит марки Г прогнозируется на уровне 1 млн. тонн в то время как нехватка антрацита может составить порядка 3 млн. тонн до конца отопительного сезона.

В финансовом плане это означает, что украинские угольщики получат дополнительные доходы, вместо того, чтобы заплатить за дорогой уголь антрацитовой группы. Речь идет о том, что основным поставщиком антрацита в мире является РФ, которая занимает 75% рынка поставок угля марки А. С учетом того, что Украина практически выбрала ресурс в ЮАР и США, то Россия остается единственным источником покрытия дефицита антрацитового угля в предстоящем отопительном сезоне. То есть порядка 250 млн. долл. Украина должна будет заплатить российским угольщикам за недостающие объемы угля.

Более того, на сегодня в Украине принята и реализуется программа перевода блоков ТЭС на работу на угле марки Г. Антрацит во всем мире применяется в основном в металлургии, кроме того, он дороже, и перевод ТЭС на работу на марке Г — это перевод с работы на металлургическом угле на работу на энергетическом угле. Уже в 2017 году переоборудование блоков позволит компенсировать 80% производства электроэнергии на антрацитовых блоках, а к концу 2018 перевод блоков ТЭС на марку Г позволит увеличить производственный потенциал тепловой генерации на 32% или 14 млрд кВт.ч до уровня 58 млрд кВт.ч

Обвинения в монополизме, которые звучат сегодня со стороны либералов-рыночников, не имеют ничего общего с реальной ситуацией в энергетическом секторе и экономике страны. Энергосистема просто не выдержит финансовой нагрузки, если оставить все как есть. Наращивание импорта антрацита неминуемо приведет к росту себестоимости производства э/э, что в свою очередь приведет к увеличению оптовой цены и больно ударит по конечным потребителям.

Читайте также: Привет СССР. Украинские чиновники встречают американский уголь

Поэтому, когда государство принимает решение о перераспределении нагрузки на ТЭС — это не несет никаких рисков для экономики страны, поскольку не влияет на оптовую цену, а следовательно и на розничные тарифы как для промышленных, так и для бытовых потребителей. А реализация программ по переводу блоков позволит заложить необходимую базу для стабилизации работы украинской энергосистемы и поэтапному внедрению рыночных механизмов функционирования рынка э/э.

И главное: рост спроса на угольную продукцию украинского производства повлечет за собой прирост добычи отечественного угля. На сегодня, наибольший потенциал развития в Украине имеют государственные шахты Львовско-Волынского бассейна, на которых, при благоприятных условиях, добычу можно увеличить вдвое. В результате это будет способствовать финансово-экономической стабилизации украинских угольных предприятий, повышению их доходности, снижению нагрузки на государственный бюджет и обеспечит социально-экономическое развитие шахтерских регионов.