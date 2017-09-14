Привет СССР. Украинские чиновники встречают американский уголь

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Первое судно с 62 тысячами тонн американского угля прибыло в украинский порт "Южный" в среду, 13 сентября. На разгрузку судна потребуется трое суток. Вскоре уголь будет доставлен на склады Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Киевской области.

По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, торжественный прием американского угля с участие посла США в украинском порту выглядел в лучших советских традициях и напоминал откровенный фарс.

"Это яркий пример того, как серьезные переговоры, которые были проведены на уровне президентов двух стран и были приняты серьезные политические решения, могут быть превращены в фарс на уровне исполнителей. Это профанация идеи. Давай встречать баржу с арбузами, давайте встречать баржу с углем. Это чистой воды показатель уровня компетентности исполнительный власти. Они уже пиарились на открытии туалетов, пиарились на открытии сельских школ, других поводов для гордости они уже не находят. Вот и с углем вышла аналогичная ситуация. А лучше б было просто промолчать, потому что в случае приема следующей партии, а там ожидается существенный рост цены, такой прием будет выглядеть еще более цинично и издевательски", — отметил эксперт на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, поставки угля из США будут проблематичными как по времени, так и по деньгам, поскольку цены за американский уголь в отопительный сезон могут достигнуть 130 долларов за тонну, что потребует дополнительные 4,5 миллиарда гривен.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

"Эти дополнительные расходы в последствии повлияют на итоговую цену и лягут на плечи потребителя, как населения, так и промышленности", — заявил Землянский.

По его данным, сейчас отставание от планов накоплений складов, установленного Министерством энергетики, составляет более 1 млн тонн. Причин отставания несколько.

Падение объема добычи угля марки Г на государственных шахтах, и блокады шахт на неподконтрольной части Донбасса, которая привела к приостановке поставок угля-атрацита, в результате чего пришлось переориентироваться на закупки за рубежи 1,4 млн тонн угля. Согласно контрактам, 700 тыс. тонн планируется завезти из Пенсильвании, 700 тыс. из ЮАР.

"Дефицит угля на текущий отопительный сезон прогнозируется в размере около 4 млн тонн, из которых 3 млн тонн — уголь-антрацит и 1 млн тонн — уголь газовой группы. Это тот уголь, который нужно будет докупить в течение отопительного сезона до конца марта 2018 года для того, чтобы без проблем пройти предстоящий отопительный сезон", — отметил эксперт.

По его словам, более экономически целесообразным была бы закупка угля из России или развития угля собственной добычи.

Компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, летом подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках в Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года.

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Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.