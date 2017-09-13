"Укрзализныця" выделяет до 200 вагонов в день для перевозки угля из США

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" по заданию правительства будет предоставлять 150-200 полувагонов в день для перевозки из одесского порта на склады теплоэлектростанции первой партии антрацитового угля, прибывшей в Украину из США, рабочие уже приступили к загрузке вагонов, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Укрзализныця" обеспечила порт "Южный" полувагонами для перевозки первой партии антрацитового угля из США, которое доставлено судном Ocean Ambitious. Для перевозки 62 тысяч тонн энергетического угля железнодорожники предоставили около 200 вагонов в сутки. Его уже начали разгружать с судна и сегодня же погрузят в вагоны", — говорится в сообщении госкомпании.

Как отметили в пресс-службе, ежесуточно от 150 до 200 полувагонов будут находиться в полной готовности для перевозок угля. По данным компании, это даже превышает возможности порта "Южный" по отгрузке энергетического угля.

По информации "Укрзализныци", уголь по железной дороге будет доставляться со станции Береговая в Одесской области к Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области. Следующее судно из США с антрацитовым углем объемом около 70 тысяч тонн ожидается в октябре.