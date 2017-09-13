"Важный вклад в энергобезопасность". Порошенко о первом угле из США

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что поставка США угля является важным вкладом в энергетическую безопасность Украины.

Ранее в среду первая партия угля из США прибыла в одесский порт, на борту судна 62 тысячи тонн энергетического угля.

"Приветствую первый американский уголь в Украине, поставленный согласно моим договоренностям с президентом (Дональдом — Ред.) Трампом. Важный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Яркое свидетельство взаимовыгодного сотрудничества между стратегическими партнерами", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко/Facebook, 13 сентября 2017

Глава украинской компании "Центрэнерго" Олег Козенко в августе заявил о подписании контракта с американской Xcoal Energy & Resources. Он предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. США 22 августа отправили в Украину первую партию угля в рамках этого соглашения.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.

Согласно информации фискальной службы страны, за январь-август Украина импортировала 11,215 миллиона тонн каменного и антрацитного угля на 1,685 миллиарда долларов, причем в товарном выражении импорт вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в денежном — на 86,8%.