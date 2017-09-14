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    Экономика

    Определена ТЭС, куда уйдет первая партия угля из США

    (обновлено: )38502
    Весь уголь первой партии железнодорожным транспортом будет доставлен на склады Трипольской ТЭС для обеспечения бесперебойной работы в течение осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.
    Первая партия угля США в Украине
    Думская.net

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Первая партия американского угля, прибывшая в Украину, будет доставлена на склады Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Киевской области, сообщила в четверг компания "Центрэнерго".

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    Украинская компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, летом подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках в Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Первое судно с 62 тысячами тонн американского угля прибыло в порт "Южный" в среду.

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    "Разгрузка продлится трое суток. Весь уголь первой партии железнодорожным транспортом будет доставлен на склады Трипольской ТЭС для обеспечения бесперебойной работы в течение осенне-зимнего периода 2017-2018 годов", — говорится в сообщении на сайте компании.

    Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.

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