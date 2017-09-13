Первое судно с американским углем зашло в порт Украины

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В морской торговый порт "Южный" прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго".

Как сообщили в пресс-службе государственного предприятия "МТП "Южный", 13 сентября в 2.15 в перегрузочном комплексе порта ошвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера – 62 тыс. тонн энергетического угля из США для государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Согласно сообщению, портовики уже приступили к разгрузке, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.

Как отметил и. о. директора госпредприятия "МТП "Южный" Виталий Жуковский, порт выполняет поручения Министерства инфраструктуры по приему и отправке угля на украинские ТЭС. Он уверен, что график работ будет выполнен.

"В начале сентября мы завершили плановую подготовку оборудования, ведь в ближайшую неделю предприятие планирует принять сразу 4 судна с углем, общим объемом более 295 тыс. тонн: одно — для "Центрэнерго", два — для ДТЭК и одно — для ООО "Еврореконструкция". Опыт разгрузки балкеров с антрацитом из ЮАР подтверждает нашу способность эффективно организовать процесс отправки грузов энергетикам, для своевременного пополнения запаса на складах ТЭС", — подчеркнул Жуковский.

Как отметил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, сегодня "мы получили хорошую новость" — первая партия американского антрацитового угля уже в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-августе 2017 года импортировала 11,215 миллиона тонн каменного и антрацитового угля на 1,685 миллиарда долларов.