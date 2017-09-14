Уголь из США: ну, на сутки хватит. Посмеемся, а потом заплачем

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Недавний запуск баржи с арбузами, которой так гордился премьер, "отдыхает" — конкуренцию ей составило судно с углем из Пенсильвании. Американское судно встречали хлебом с солью, пением гимна и всеобщим ликованием властей.

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С гордостью прокоментировал это событие у себя в Facebook и президент Петр Порошенко. При этом в своей поздравительной речи, он обратился к углю

"Приветствую первый украинский уголь в Украине, поставленный в соответствии с моими договоренностями с президентом Трампом. Важный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Яркое свидетельство взаимовыгодного сотрудничества между стратегическими партнерами. Безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе", — написал президент.

В то же время эксперты всеобщую радость властей не разделяют.

По словам экономического эксперта Андрея Блинова, привезенного угля Украине едва хватит на сутки.

"Правительство барж. Торжественно пришла угольная баржа с 62 тысячами тонн легендарного пенсильванского. Посол (страны, где Пенсильвания — штат) и министр (не энергетики и угля) толкнули речь, случайно согнанные чиновники напились, Порошенко шесть раз твитнул. Вообще-то когда холодно, такая баржа сгорает в топках теплостанций за сутки", — написал он у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Политический эксперт Елена Дьяченко считает, что все пышные встречания выглядят смешными, учитывая ситуацию с Донбассом.

"Эти люди все время ругают совок, считая себя креативной европой. вы понимаете, что вы даже не совок, вы кочевое варварское племя с карго-культом, не понимающее что такое создавать, потому что ваша креативность- это тоже карго-культ??? Расфигачить Донбас, заблокировать поставки украинского угля, купить неподходящий уголь у штатов, взвинтить цены, поставить энергетику на грань, и витаты прибытие американского угля", — отмечает она.

Скриншот с сайта Facebook

Иронично прокомментировал прибытие судна с углем и политэксперт Михаил Павлив.

"Извините, а Михо не было на разгрузке пенсильванского золотого угля? А то, как то непривычно уже, что бы новость и без этого говорящего хачапури. Сегодня муж дочери Кучмы форум анонимных евроголиков открывает. Может там объявится Бебебей?Переживаю…".

Скриншот с сайта Facebook

Высказала свое возмущение по поводу всеобщего ликования и блогер Наталия Старокожко. По ее словам, "стыдно во что страну превратили майданостояльцы и их избранники".

"Так мы скоро наличие общественного транспорта и областных больниц будем воспринимать, как огромное достижение народного хозяйства", — пишет она у себя в Facebook.

"И о наболевшем. Люди, как же стыдно за Украину. За то, во что страну превратили майданостояльцы и их избранники. Что это за позорные "перемогы" последних лет? Баржа с арбузами прошла по Днепру? Уголь из Штатов встретили с песнями? Сортир в столице открыли с помпой? Меняют в школе линолеум под звуки победного марша? Серьёзно?

Хотя, можно гордиться, да. Уже "не совок". Декоммунизировались. При "совке" запускали ГЭС, строили мосты, выводили новые породы домашних животных, гордились урожаем, а сейчас трызуб из сала- наше всё. Обидно, ёпт. Не это — моя Украина, не это позорное недогосударство"? — добавила блогер.

Скриншот с сайта Facebook

По материалам из открытых источников интернет