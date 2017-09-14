Уголь из США доставлен: взлетят ли тарифы?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В морской торговый порт "Южный" 13 сентября прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго".

Как сообщили в пресс-службе порта, на борту балкера — 62 тысячи тонн энергетического угля из США. Согласно сообщению, портовики уже приступили к разгрузке, судно планируют разгрузить за трое суток.

Кстати, в ближайшую неделю предприятие планирует принять сразу четыре судна с углем, общим объемом в почти 300 тысяч тонн: одно — для "Центрэнерго", два — для ДТЭК и одно — для ООО "Еврореконструкция".

Как Украине избавиться от угольной зависимости, в эфире радиостанции Голос столицы пояснил эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

300 тисяч тонн вугілля за тиждень — це можна вважати швидкими темпами поповнення запасів твердого палива?

— Звичайно. Це так, щоб… Це ж воно нерівномірно, якби воно раз на місяць, а так не було, не було, а потім прибуло, чотири кораблі. Але тут, щоб логістика справилася, наскільки я знаю, там же прораховано, що справиться і залізниця, і порти з такими обсягами.

Украинское фото Эксперт Сергей Дяченко. Архивное фото

Наскільки в нас зараз є запаси вугілля?

— Мають запаси. Наскільки я знаю, нормальні запаси, які, в принципі, при нормальних обсягах постачання, взимку повинні забезпечити стабільне енергозабезпечення країни.

Від кількості вугілля, яке ми зараз запасемо, буде залежати, як ми пройдемо і не тільки зиму в плані енергетичному цілком, а й опалювальний сезон? Чи вугілля менше впливає на тепло, більше впливає на енергетику?

— От останній корабель прийшов якраз для теплоелектроцентралі. Три кораблі для теплової генерації, для ТЕС, а останній — для ТЕЦ.

Враховуючи, як ми готуємося до зими, і в плані накопичення газу в наші підземні сховища, який ваш прогноз, як зима пройде для України?

— Накопичується воно більше, ніж в минулому році, але і зима за прогнозами мусить бути більш сувора. От тут буде дуже сильно залежати від того, яка зима. В принципі, запаси є. Вони більші, ніж минулого року. Це правда. Але за прогнозами і зима буде більш потужна. Тому подивимося. Мінус 20 протягом двох тижнів одночасно в Європі, Україні і Росії, то просто банально в Росії починає не вистачати газу. Були вже такі прецеденти.

А скажіть є сенс зараз згадувати про те, що нам обіцяли переглянути формулу Роттердам+, за якою до нас вугілля певний час їхало? Що зміниться, якщо цю формулу переглянуть? Нам дешевше буде?

— Ви знаєте, справа в тому, що вона зараз не зовсім працює, тому що оце вугілля, принаймні, щодо антрацитів, оскільки завозять же більш, імпортне вугілля, воно виявляється дорожче, ніж за цією формулою. Тому вона просто не працює в цьому випадку. Тому тут важко сказати, чи буде, в яку сторону будуть переглядати. Це, мабуть, щодо вугілля газової групи, яке видобувається на території України. Тут немає, я не бачу зараз підстав для підвищення ціни.

А з огляду на наші мрії про енергетичну незалежність, наскільки дорожчим є вугілля, яке припливе нам з-за океану, ніж те, що ми видобуваємо тут, чи можемо видобувати?

— На третину.

За рахунок логістики, чи воно там коштує дорожче?

— Вугілля, воно ж за енергетичними якостями не однакове. Тому в Австралії взагалі 120 доларів коштує за тонну. Але там дуже серйозні енергетичні характеристики. Тому тут треба перераховувати в тепловий еквівалент. Тут важко казати. Тому, в принципі, завозимо непогане вугілля. Але і українське було за енергетичними якостями теж непогане. В України зараз стратегічно вихід один — переходити на вугілля газової групи. І тоді це вихід. Тому що звичайно, що ми веземо, ми платимо і за логістику, бо ми з-за океану веземо, з іншої точки планети, що з ПАР, що з США. Звичайно, це коштує і доволі пристойно. Десь 15-20 доларів ми платимо за транспортування, а це немало. Якщо вугілля коштує 80 доларів, скажемо, то ми 100 платимо, за рахунок того, що це четверта частина того що ми сплачуємо, це транспортування. Тому звичайно, краще все ж таки раз вкласти кошти, за мірками енергетики не великі, і вирішити питання вже на перспективу. Кажуть, а якщо повернемо Донбас найближчим часом. Та нічого там, там є непогане вугілля, по-перше, наскільки я знаю, там в дуже поганому стані шахти, є кілька шахт, де вже по декілька горизонтів заводнено і т.д. Там все одно будуть проблеми з вугіллям. А по-друге, там завжди можна щось придумати, що з ним робити. А поки що, щоб ми мали спокійно, як ви кажете, енергетичну незалежність, спокійно працювати, треба переводити на вугілля, яке ми самі добуваємо. І такі можливості є. І це треба робити. Знову повторюсь, що це небагато коштує, відносно небагато.

А вугілля газової групи у нас вистачає? У нас є шахти?

— Вистачає, і компанія ДТЕК нещодавно робила доповідь, що можна зробити невеликою кров'ю, знову ж таки, відносно недорого і доволі швидко. Вугілля газової групи, воно зараз вистачає його, ми повністю своїм забезпечені. А якщо будемо переводити з антрацитів на газове, так, може виникнути невеликий дефіцит. По-перше, у нас сусіди видобувають велику кількість, поляки, там завжди можна було б підкупити, а по-друге, у нас є всі можливості покрити дефіцит збільшенням власного видобутку. Тут ще треба мати на увазі, що енергоефективність енергоефективністю, але прогнозується років за 10-15 різке збільшення попиту на електроенергію у зв'язку з масовим переходом транспорту на електропривід. Тому тут треба мати на увазі, що електроенергетику все ж таки на перспективу розвивати, орієнтуючись на збільшення виробітку.

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І будемо робити електроенергію з вугілля?

- Ні, я думаю, ставку треба робити у нас, в Україні, на атомну енергетику, бо знову ж таки, і на відновлювальну. Тому що, значить, якщо на електропривід орієнтуватися як на споживача, там відновлювальна енергетика буде непогано виглядати.

Ранее эксперт Сергей Дяченко заявлял, что дефицита угля газовой группы удастся избежать в случае, если перевод мощностей с антрацита будет постепенный и своевременный.