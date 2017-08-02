Корольчук: Украина в игре с углем США пока что пешка

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Государственная компания "Центрэнерго" договорилась о поставках из США 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы. Уголь будет поставлять одна из пяти американских компаний, которая показала лучшее предложение.

Известно, что первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" в начале сентября, а в конце месяца прибудут следующие 120 тысяч тонн.

Кстати, ранее президент Петр Порошенко сообщал, что из США в Украину придет два миллиона тонн угля, но, как видим, пока что речь идет только 700 тысячах тонн.

Каковы потребности Украины в угле, и где его лучше покупать, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала) RIA News Виталий Аньков Рассмотрим новый энергоноситель — политический уголь

Як ви прокоментуєте озвучену "Центренерго" ціну американського вугілля — 113 доларів?

— Насправді, ціна є вищою ніж та, яка була раніше озвучена "Центренерго", коли компанія проводила ще в травні-червні тендери, і там була ціна 95 доларів за тонну. Тобто вона вже є вищою пропозиції. Другий момент, що дійсно, ціна в 113 доларів, як я знаю, це ціна базового відвантаження, тобто базова ціна і, на жаль, з усіма транспортними складовими, логістикою США, з їх портовими зборами, у них є особливі умови також в США оплати доставки цього вугілля, то вийде десь ціна в районі 150 доларів. Тобто поки що я не бачу великого досягнення в такому контракті.

150 доларів — це з доставкою в Україну і доставкою на електростанції?

— Так. Тобто історія повторюється, в 2014 році, вона стала доволі показовою, дійсно тоді Україна починала закуповувати в ПАР вугілля, і тоді також називали дуже низькі ціни, показували контракти, в яких ця ціна була зафіксована, і в цьому контракті зафіксована також така базова ціна, але там просто включення, як і попередніх контрактах, витрати, відсоткові ставки за обслуговування, за залучення кредитів, адже компанія не буде за свої гроші доставляти, вона буде брати на доставку навіть цього вугілля кредит. Така вигідна сьогодні фінансова ситуація, коли клієнт тим паче оплачує таку вартість вугілля, мається на увазі, ми, Україна. Тому поки що я кажу, це доволі висока ціна. З іншої сторони, треба розуміти важливий момент, що взагалі в цілому експорт… імпорт вугілля, яким сьогодні займається Україна, навіть антрацитової групи, ми, на жаль, колись експортували вугілля, ми його продавали на ринок, тобто ми фактично скотилися з ліги експортерів в лігу імпортерів. Тобто ми стали залежними від цього.

Це через те, що шахти лишилися на непідконтрольній території?

— Звичайно, так, особливо останні півроку, коли блокада триває і блокада взаємна, і практично припинені поставки цього вугілля. Але повертаючись до американського вугілля, треба також розуміти, що компанія, яка перемогла, чесно кажучи, я не знаю, що там проводили тендер, це фактично домовленість. Тобто ми маємо пряму домовленість "Центренерго" через президента Порошенко, як ми розуміємо, з американською компанією, яка буде постачати це вугілля. Але малі обсяги видобутку вугілля такого виду антрациту в США, вони дають підстави повернутися до того, що раніше були такі переговори, ще в 2015-2016 році їх вели, проте, можливо, просто американська компанія, яка буде посередником при поставці вугілля марки "антрацит" на українські ТЕС, тобто вона не буде продавати своє вугілля, а вона буде просто його закупляти на ринках. В принципі, як ми зараз викуповуємо і ДТЕК, і "Центренерго", коли купувало, це ті, хто імпортує антрацит, вони всі закуповували на світових ринках у посередників. Тобто вони фактично ніколи не купували у постачальника. Також такий цікавий в цьому плані світ світового вугільного бізнесу, тому можна сказати, що насправді ситуація не покращилася. В тому плані, що ми не знайшли великого постачальника імпорту вугілля-антрациту, 700 тисяч тонн — це дуже мало.

А скільки нам потрібно на опалювальний сезон?

— Нам насправді потрібно, за показниками того ж Міненерго, і вони є об'єктивними, майже 5 мільйонів тонн вугілля, саме антрациту. І треба розуміти, знову ж таки, 700 тисяч тонн — це заявлена цифра, яка може бути реалізована, але можливо на першій-другій поставці всі ці контакти можуть завершитися. По прикладу 2014 року, коли теж було поставлено два балкери вугілля, а потім розгорівся такий скандал, з арештами, з розслідуваннями, які ще досі, до речі, ще крапка в них не поставлена. Тому це теж питання… Повертаючись до "Центренерго", дивує, чому вони дійсно закуповують дорожче вугілля, якщо був переможець їх тендеру, грузинська компанія, яка теж викликала іронію і скепсис, що, мовляв, де в Грузії взялося вугілля, це також показник, що в основному це все так звані посередницькі трейдингові операції…

З грузинською компанію, тоді казали, що ми відмовляємося від цього вугілля, бо воно дорожче, ніж ринкова ціна. Тоді воно коштувало до ста доларів.

— Саме так, бо в принципі, навіть та формула "Роттердам+", яку хтось критикує, хтось підтримує і виправовує, але вона діє, і навіть по цій формулі ми сьогодні можемо закупити вугілля, і в принципі з доставкою в Україну воно не вийде вище ста доларів. А так воно і є, до речі, і ДТЕК, власне, імпортує вугілля по такій ціні. Більше того, можна сказати, що ціна сьогодні знижується на вугілля… тренд такий. І десь на наступні півроку можна сказати, що вона буде дешевшою десь на 10-15 доларів в середньому. Можливо навіть на 20. Тому цікаво бачити, як це відображено в тому ж контракті, який підписали з американською компанією, тому що там могли просто забити цю базову ціну і все, і вона не буде для нас мінятися, наприклад.

Тому поки що це пошук вирішення проблеми відсутності антрациту, але він знову впирається в певні домовленості, тому що знову ж таки ми побачили домовленості на рівні президентів, і Трампа, і Порошенка, тепер компанії долучилися, і незрозуміло, чи це лобізм інтересів просто якихось компаній приватних, які займаються вугіллям, чи це дійсно намагання допомогти Україні. Бо треба розуміти, що ми, взагалі ми в цій історії з американським вугіллям — такий маленький пішачок. Тому що Європа імпортує майже 50 мільйонів тонн американського вугілля, тому наші 700 тисяч тонн, нехай навіть два мільйони тонн, це був би мізер. Єдина проблема, що у нас антрацит саме, Європа бере інший вид вугілля, якщо порівняти з нашим, як у нас антрацитова і газова група вугілля. І ми беремо просто дефіцитне вугілля. І проблема в тому, що, повторююсь ще раз, де ця компанія буде брати це вугілля, чи вона все-таки буде виступати посередником, чи вона буде вибирати його на ринках США і тоді, до речі, це логічно, що воно буде мати таку дорогу ціну, тому що сьогодні в США вугілля приблизно в районі 50 доларів коштує, тому, де там береться 113 доларів базова ціна, це також питання.

А як тоді наші знайшли таку ціну?

— Уміють шукати. Це іронія і жарти. Але насправді ми вже неодноразово бачимо, що у нас вміють знайти і рюкзаки для військових в п'ять разів дорожче, і продукти в десять разів дорожче, і т.д. Тому, я повторююсь, не хочеться через півроку повернутися до цієї теми, вже обговорюючи тих, хто буде відповідати за це, кого арештують, не дай Бог, кого будуть підозрювати в чомусь, скільки ми збитків на цьому отримаємо, тому що, до речі, заплатить за все держава.

Чи держава? Чи все ж таки кінцевий споживач? Тарифи на електроенергію будуть підніматися?

— Так, я мав на увазі держава, "Центренерго" як державна компанія понесе збитки, але, безумовно, вони вже раніше зверталися, коли розглядали ціну приблизно в 100 доларів за тонну антрациту, вони вже зверталися до НКРЕ перерахувати їм вартість виробленої кіловат/години електроенергії. Тому що вони будуть більше витрачати коштів на закупівлю цього вугілля. І приблизно тоді по підрахункам на сто доларів, вони мали би підняти приблизно ще на 15% вартість електроенергії. Тому тут треба очікувати хороших 30%, і вони, скоріш за все, отримають їх, тому що в принципі завдавати збитків їм ніхто не збирається. Тому споживач як такий, в тому числі і промисловість, і населення, воно буде платити в кінцевому підсумку, бо ми всі платимо. Але бюджет також заплатить. Все-таки я захищу свою правоту, тому що бюджет заплатить, тому що значна частина людей отримує і субсидії на електроенергію, і в принципі є перехресне субсидіювання у нас залишається по енергоринку. Тому держава все одно буде витрачати ці кошти зі свого бюджету, дотуючи це. Тому всі понесуть збитки, крім того, хто нам продасть це вугілля і той, хто, напевно, його буде отримувати в компанії "Центренерго".

Для порівняння, назвіть рівень цифр ціни, за яку ми купували вугілля в ПАР, на Донбасі і в РФ?

— Зараз в принципі те вугілля, яке купується в ПАР, знову ж таки, по схемі "Роттердам+", воно коштує приблизно 90 доларів за тонну. Російське вугілля десь на 15-20 доларів дешевше, тобто 80-75 доларів за тонну, якби ми його брали, бо ми його сьогодні не беремо. Треба розуміти, якщо дивитися на неконтрольовані території, донбаське вугілля, то воно би нам обходилося сьогодні в районі не більше 50 доларів, навіть з усіма нарахуваннями і все.

Ранее экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил в эфире "ГС", что властям нужно перестать политизировать тему энергетики и отказаться от дорогого угля даже, если он из США.

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А эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил в эфире "ГС", что Украина сможет говорить о энергонезависимости, только если наладит угледобычу на своей территории.