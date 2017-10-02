Угольная лихорадка: вопрос цены всегда актуален

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины



На прошедшей неделе стало известно, что Польша, одна из крупнейших угледобывающих стран мира, начинает импорт угля из США. За первое полугодие текущего года импорт Польшей угля из России увеличился практически вдвое. Польские эксперты считают, что причиной стало истощение месторождений и наличие должного уровня инвестиций в развитие угледобывающей промышленности страны. И это с учетом того факта, что Польша уже давно не "играет" в социалистическую уравниловку с ручным регулированием цен на энергоресурсы, чем до сих пор "грешит" Украина, и цена польского угля давно равна цене импорта.

Первые признаки стагнации отрасли появились в 2014 году (знаковое совпадение, не правда ли?). Обширные залежи польского угля (разведанные запасы угля в Польше оценивались приблизительно в 17 млрд т) должны были обеспечить энергетическую независимость страны на долгие годы. Тем более, что объем производства электроэнергии на угольных ТЭС составляет по разным оценкам от 85 до 90%. Но что-то пошло не так. Падение мировых цен на уголь, в совокупности с прессингом со стороны ЕС в отношении соблюдения экологических норм и сложные геологические условия залегания привели к резкому падению уровня добычи угля (на 20%). Если в 2012 году добыча рядового угля в Польше составляла 67,3 млн тонн, то прогнозные оценки добычи на текущий год составляют всего 53,7 млн тонн. Убытки крупнейших угледобывающих компаний Польши исчисляются сотнями миллионов долларов, а государство не в состоянии дотировать польских угольщиков за счет государственного бюджета. Как следствие правительство вынуждено было пойти на непопулярные меры по реструктуризации (читай ликвидации) части угледобывающих предприятий страны, что привело к сокращению объемов внутренней добычи угля и росту импортозависимости.

Пример Польши достаточно симптоматичен и показателен для Украины, которая также взяла курс на реструктуризацию государственного угольного сектора. А по сути — закрытию большей части угледобывающих предприятий и приватизации наиболее ликвидных шахт. Проблема состоит в том, что иностранный инвестор не спешит вкладываться даже в относительно привлекательные активы, поскольку себестоимость добычи на украинских шахтах в среднем составляет порядка 100 долл./тонна, что выше даже проблемных польских, где добыча тонны угля обходится в 75 долл. за тонну.

К сожалению, правительство не пересмотрело своего подхода к данному вопросу и с упорством, достойным лучшего применения, продолжает идти по польскому варианту, считая поддержку и развитие собственной добычи угля противоречащей рыночным принципам. Хотя, по сути, это больше противоречит здравому смыслу и экономической логике, поскольку ни один инвестор в здравом уме не пойдет на вложения в убыточный сектор, не имея гарантий протекционизма со стороны государства.

Помимо этого, для нормального функционирования рынка с участием всех игроков должны быть установлены четкие, прозрачные и понятные правила ценообразования и свободного доступа к рынку. Иными словами, цена на уголь на рынке должна формироваться исходя из биржевых индикативов.

Читайте также: Смотреть счета и плакать. Что ждет украинцев в октябре

География же поставок должна определяться привлекательностью цен и наличием ресурса, а не политическими предпочтениями. Это к тому, что если энергобаланс требует покрытия дефицита угля, то поставщиками могут быть как шахтеры Ричард Бея или Пенсильвании, так и Кузбасса. Про польский уголь уже можно забыть — на отопительный сезон им самим нужно будет где-то достать 4 млн тонн. Как и Украине.