Донецкий уголь в Польше - вопрос, конечно, интересный

РИА Новости Украина

В отношениях между Польшей и Украиной вновь разразился скандал. На сей раз он имел ввиду не историческую и политическую причину, а экономическую. В частности. польское издание Gazeta Prawna сообщило, что в Польшу были полулегально поставлены 11 тонн антрацита с территории самопровозглашенной ЛНР. Как утверждает издание, в Польшу уголь был ввезен фирмой Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в польских Катовицах.

Корреспондент Sputnik Polska обсудил проблему с экспертом Европейского центра геополитических исследований (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych) Томашем Янковским (Tomasz Jankowski).

Ежедневное издание "Gazeta Prawna" опубликовало информацию о том, что в Польшу доставляется антрацит из ДНР. Согласно данным газеты, сырье сначала поступает в Россию, где получает сертификат российского происхождения. Позже оно экспортируется в Польшу. В чем же проблема, под санкциями Евросоюза находятся Крым и Севастополь, а о Донбассе там речи не идет?

— Я убежден, что вся проблема заключается не в каких-то юридических или экономических неправомерностях. Это связано с путаницей в польской политике, которая отрицает все свершившиеся факты, касающиеся как Крыма, так и отделения Луганской и Донецкой народной республик от Украины. А из-за этого отрицания какое-либо сотрудничество между Польшей и этими регионами не может быть признано правильным, даже несмотря на то, что с чисто экономической точки зрения оно отвечает интересам польского народа.

Этот же случай не имеет абсолютно никакой экономической подоплеки. Россия и всякого рода вопросы, связанные с Российской Федерацией, в Польше используются как политический инструмент. В настоящее время все связи с Россией в Польше считаются подозрительными, агентурными, в любом случае криминализированными.

Поставкой угля с 2012 года, т.е. еще до событий на Майдане, занимается акционерное общество Doncoaltrade. Согласно данным СМИ — это фирма-призрак. И угля было поставлено столько, сколько один энергетический блок использует за сутки. Разразился скандал — украинский министр энергетики в связи с этим вынес протест и получил заверение от министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевского (Krzysztof Tchórzewski) в том, что дальнейшие поставки были заблокированы. Он уступил. Почему?

— По той причине, что польские власти, за которыми мы наблюдаем более трех лет, оказывают Украине безоговорочную поддержку. Это означает, что независимо от того, заинтересована ли в этом Польша, главным остается заинтересованность Украины. Я связываю это не столько с зависимостью польских властей от украинских, сколько с зависимостью властей обеих стран от Вашингтона. Последним таким примером, возможно, стал украинский закон об основах государственной языковой политики, осужденный всеми государствами Центральной и Восточной Европы, меньшинства которых проживают на Украине. Польское правительство не выразило никакого протеста, вероятно, потому, что этот закон был поддержан Госдепартаментом США. Аналогичная история с углем и с любым другим бизнесом, особенно в области экономики.

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Когда что-то не устраивает нынешних правителей на Украине (кстати, незаконных правителей, потому что они пришли к власти в результате переворота при поддержке Соединенных Штатов), если что-то идет вразрез с их интересами — а сейчас их интерес выражается в блокировании Донбасса — вот тут-то польские власти обязательно будут поддерживать требования украинской стороны.

Также обратите внимание на форму выражения претензий. Если украинский министр считает, что он может потребовать что-то от польского правительства, это также характеризует двусторонние отношения между нашими государствами.

Получается, что киевские власти выстрелили себе в пятку, блокируя доставку антрацита из Донбасса? Ведь этот антрацит находится у них практически под боком?

— Политика украинской власти в отношении Донбасса, это также касается угля – это отрицание самого себя. Вспомним, как украинцы заблокировали пенсионные выплаты для жителей Донецка, заявив при этом, что это неотъемлемая часть их государства.

С одной стороны, они заявляют о своем желании, чтобы Донбасс остался на территории Украины, а с другой стороны делают все, чтобы де-факто убедить жителей этого региона, что у них больше нет общих с Киевом интересов. Правительство Украины, блокируя торговлю углем из непризнанных республик, само провоцирует такого рода ситуации.

Понятно, что этот уголь должен быть продан в любом случае, потому что люди должны на что-то жить. Украинская политика с самого начала гражданской войны в этой стране убеждает жителей Донбасса, возможно это делается бессознательно, что у них нет общего будущего с Украиной.