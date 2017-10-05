Поляки могли и перепутать уголь Донбасса и Ростова – Бортник

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Журналисты провели расследование и выяснили, что уголь попадает с Донбасса в Польшу через Россию, где получает сфабрикованный сертификат о происхождении.

Информацию о том, что антрацит с неподконтрольных территорий Донбасса попадает в Польшу, подтвердили и в польском правительстве. Там обещали провести расследование и немедленно прекратить эти поставки.

Судьбу донбасского угля прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Насколько корректно польским фирмам торговать с предприятиями, зарегистрированными в Луганской и Донецкой областях?

— По той схеме, которую раскрыли журналисты, она в себя включала или украинского посредника, или российского посредника, который на самом деле выступал контрагентом для польских предприятий. То есть, напрямую польские предприятия не торговали с предприятиями из Донецка и Луганска. В то же время, мне кажется, эта проблема может быть намного шире. Кроме политических рисков, которые сегодня возникают для власти, информационных рисков, поскольку напомню, мы в свое время тоже покупали у Польши уголь, и возникает ситуация, при которой возможно теоретически, что мы покупаем уголь, польский, или любой другой европейский уголь. На самом деле покупая донбасский уголь, просто по ценам посредников, через длинный круг, позволяя зарабатывать разного рода мошенникам. Это политический риск и проблема может быть намного шире. Она состоит в том, что на самом деле сказать, какой уголь донбасский —достаточно сложно. Потому что Криворожский угольный бассейн, он включает в себя не только неконтролируемые, но и контролируемые территории. И главное, что он включает в себя часть Ростовской области. То есть, уголь, который добывается на некоторых шахтах Ростовской области, там даже есть шахта Рината Ахметова одна, он по своим характеристикам идентичный тому, что в Донецке и Луганске. Поэтому иногда сложно сказать, чей это уголь. Конечно, РФ использует эту ситуацию, и говорят, что уголь с Донбасса попадает не только в европейские страны, но активно поставляется в Турцию и другие страны.

Можно ли эту ситуацию назвать серьезным политическим скандалом?

— Я думаю, что на польско-украинских отношениях это не отразится, тем более что польское правительство пообещало прекратить эти закупки. А 11 тысяч тонн уже куплено. Но это дискредитирует или ставит знак вопроса для любых внешних закупок угля в Европе. Потому что в такой ситуации будут возникать обоснованные подозрения в отношении того, что, может, покупается уголь не польский, не голландский, не немецкий, а покупается на самом деле донбасский уголь? И к "Роттердам+" мы получили еще формулу, не знаю, «Варшава+» для угля. Поэтому это здесь больше дискредитирует внешние поставки. Это может быть серьезной проблемой и для российских поставок угля. Потому что теперь они на внешних рынках могут рассматриваться через призму «а не донбасский ли это уголь, поставки которого запрещены». Украина, прежде всего, должна относиться более тщательно к закупкам внешним. А в Европе все напрягутся в отношении российского угля в принципе.

Читайте также: Американский уголь и другие скандалы Украины с энергоносителями

Что по поводу других стран? Куда еще мог попадать украинский уголь по такой схеме?

— В свое время говорили, что идет активный экспорт в Турцию и будет интересно посмотреть, станет ли это предметом для разговора между президентом Украины и президентом Турции в рамках ближайшего визита Реджепа Эрдогана в Украину. И я думаю, что могут попадать в любые страны ЕС, которые используют достаточно много угля. Это может быть и Германия, и Голландия. Сложно прогнозировать. Но попав на территорию ЕС, условно говоря, в Польшу, он уже может попасть куда угодно.

Что можно сказать об инициативе нардепа Семенченко, инициировавшего "блокаду" ОРДЛО?

— В целом эта блокада без наличия прозрачного инструмента закупки необходимых Украине ресурсов из неподконтрольных территорий привела к тому, что мы получили огромное количество разных скрытых схем, по которым товары и ресурсы этих территорий все равно продаются, но уже по другим ценам, продаются во вред украинцам, которые проживают по обе линии разграничения. Даже по этому углю журналисты пишут, что на неконтролируемых территориях его закупают по 22 евро за тонну, а продают по 200.

Напомним, в 2019 году Украина сможет полностью отказаться от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы. Об этом на заседании правительства сказал министр энергетики Игорь Насалик. Вместе с этим, эксперт в сфере энергетики Андрей Герус в эфире Голоса Столицы заявил, что в Украине создан культ антрацита, поскольку с начала блокады Донбасса прошло несколько месяцев. И если бы у Украины действительно была потребность в антраците, то за это время можно было наладить его импорт.