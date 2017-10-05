Тренды-парадоксы дня: законы Порошенко по Донбассу, уголь Донбасса в Польше

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В среду президент Петр Порошенко таки внес в Раду сразу два законопроекта по Донбассу. Одним документом глава государства предлагает продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса. Второй законопроект — о реинтеграции региона — определяет Россию как "страну-агрессора" и закрепляет приоритетность минских договоренностей в урегулировании конфликта.

В Киеве считают, что законы по Донбассу усилят позицию Украины в вопросе ввода миротворцев в зону конфликта, а также позволят сохранить санкции против РФ. В Раде не исключают, что документы могут быть рассмотрены в ближайшее время, так как определены президентом как неотложные. Самопровозглашенные ДНР И ЛНР жестко раскритиковали инициативы Порошенко, заявив, что таким образом нарушаются минские соглашения и блокируется переговорный процесс.

Политический эксперт Николай Спиридонов предполагает, что, возможно, основная цель законов Порошенко — объявить военное положение и сорвать приближающиеся выборы.

По его словам, в случае принятия закон существенно усиливает полномочия президента и даст больше возможностей для объявления военного положения в Донбассе и прилегающих областях.

"Рейтинг нынешней власти катастрофически падает, и уже находится примерно на уровне "кефирного", а уходить с высоких должностей очень не хочется. Вот и думают, как отменить выборы и остаться в своих креслах", — пишет Спиридонов у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

В то же время директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко обращает внимание на то, что статьи президентского закона противоречат сами себе.

"В преамбуле говорится: "не визнаючи злочинне загарбання Російською Федерацією частини території України". При этом уже через 2 строчки там же: "відзначаючи, що Російська Федерація… здійснює збройну агресію проти України та тимчасову окупацію частин її території…", — пишет Дьяченко у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что даже БПП и "Народный фронт" сплотились вокруг принятых президентских законов, забыв о взаимной ненависти. А причина всему — "американские хозяева сказали: надо!".

"У меня спрашивают: а что это БПП и НФ сплотились вокруг принятия выгодных именно Порошенко законов? Почему НФ не строит козни? Так слабо торгуется? Все просто. Американские хозяева сказали: надо!. И ввели понятие "коллективной ответственности". А поскольку на поклон к американцам ходят все — от Порошенко до Турчинова с Аваковым, — то пришлось дружно голосовать. Забыв о взаимной ненависти. Ведь "фазер Дональд" осерчать может — и тогда "пинком под зад" пойдут всей толпой БПП и НФ", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Самой обсуждаемой стала также новость о покупке Польшей угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в его страну 11 тыс. тонн антрацита.

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Политический аналитик Дмитрий Корнейчук с иронией прокомментировал заявление польского министра.

"Вот поляки — это действительно наши надежные западные партнеры. Они не критикуют украинскую реформу образования, как Румыния и Венгрия. Нет, они просто тихонько покупали и покупают у русских уголь с Донбасса", — пишет он в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь экс-министр юстиции Елена Лукаш напомнила: о том, что Польша покупает антрацит у непризнанных республик сообщалось еще в январе этого года. По ее словам, "власть просто замалчивала это".

"Власть просто это замалчивала. Это же разрушает мифы лжецов: "Весь мир с нами!", "С Украиной вся Европа", "Мы создали мощную европейскую коалицию" и т.д. И на тебе! Главный европейский "защитник" и "друг" подличает и не скрывает. Санкции, говорите? Все просто", — пишет Лукаш у себя в Facebook.

Лукаш подчеркивает, что поляки поступают так, как выгодно их стране.

"Но эту украинскую власть они держат за дурачков. И правильно делают"?— добавила экс-министр юстиции.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог, ведущий аналитики Международного информационно-аналитического центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова с удивленим констатирует: Украина поистине — страна парадоксов.

"Пока Польша закупает уголь с неподконтрольных территорий, Украина продолжает покупать его втридорога за границей", — пишет политолог в Facebook.