В Одесском порту почти разгрузили уголь из США

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В морской торговый порт города Южный зашел балкер Ocean Ambitious с углем из США для украинских теплоэлектростанций. В пресс-службе порта рассказывают, что судно доставило через океан 62 тыс тонн угля, 40 тыс из которых уже удалось разгрузить.

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"Тридцать вагонов антрацита отправились на Трипольскую ТЭС", — говорят в порту, добавляя, что на сутки опережают график.

В ближайшее время там готовятся принять еще три судна с американским углем объемом в 233 тыс тонн.

Напомним, в сети разгорелись горячие дискуссии вокруг прибытия в Украину судна с американским углем из Пенсильвании. Так, для встречи судна власти устроили целую торжественную церемонию с гимном и хлебом-солью.