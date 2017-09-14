наверх
14.09.201722:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Одесском порту почти разгрузили уголь из США

    (обновлено: )5903
    Согласно данным, в ближайшее время в Одесском торговом порту готовятся принять еще три судна с американским углем объемом в 233 тыс тонн.
    В Одесскую область прибыло судно с углем из США
    Думская.net

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В морской торговый порт города Южный зашел балкер Ocean Ambitious с углем из США для украинских теплоэлектростанций. В пресс-службе порта рассказывают, что судно доставило через океан 62 тыс тонн угля, 40 тыс из которых уже удалось разгрузить.

    Читайте также: Привет СССР. Украинские чиновники встречают американский уголь

    "Тридцать вагонов антрацита отправились на Трипольскую ТЭС", — говорят в порту, добавляя, что на сутки опережают график.

    В ближайшее время там готовятся принять еще три судна с американским углем объемом в 233 тыс тонн.

    Напомним, в сети разгорелись горячие дискуссии вокруг прибытия в Украину судна с американским углем из Пенсильвании. Так, для встречи судна власти устроили целую торжественную церемонию с гимном и хлебом-солью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Портнов. Архивное фото
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны