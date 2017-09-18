Американский уголь и другие скандалы Украины с энергоносителями

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Пиар на пенсильванском угле

На этой неделе вся Украина встречала баржу с американским углем, которая наконец-то дошла в украинский порт. Американское судно Ocean Ambitious прибыло в порт "Южный" 62 тысячами тонн энергетического угля. Делегацию украинских официальных лиц на встрече возглавлял министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. На церемонии торжественной встречи угля также присутствовали посол США в Украине Мари Йованович, губернатор Одесской области Максим Степанов.

На видео "церемонии" невозможно смотреть без смеха, поскольку картина действительно выходит сюрреалистично. Чиновники высшего ранга стоят перед горой угля, держат себя за сердце и слушают украинский гимн (спасибо уже, что не американский). Позади них портовой кран черпает уголь из баржи. Не хватало только красной дорожки, украинских поп-звезд и гопака.

"Это яркий пример того, как серьезные переговоры, которые были проведены на уровне президентов двух стран и были приняты серьезные политические решения, могут быть превращены в фарс на уровне исполнителей. Это профанация идеи. Давай встречать баржу с арбузами, давайте встречать баржу с углем. Это чистой воды показатель уровня компетентности исполнительный власти. Они уже пиарились на открытии туалетов, пиарились на открытии сельских школ, других поводов для гордости они уже не находят. Вот и с углем вышла аналогичная ситуация. А лучше б было просто промолчать, потому что в случае приема следующей партии, а там ожидается существенный рост цены, такой прием будет выглядеть еще более цинично и издевательски", — отметил на пресс-конференции в РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Президент Порошенко на церемонию, слава богу, не приехал. Зато разразился на эту тему оржественным постом, записав прибытии баржу себе в заслугу.

"Приветствую первый американский уголь в Украине, поставленный в соответствии с моими договоренностей с Президентом Трампом. Это важный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Это яркое свидетельство взаимовыгодного сотрудничества между стратегическими партнерами. Это безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе", — написал президент Порошенко на своей странице в Facebook.

Подписчики страницы президента на этот пост ответили колкостями и сарказмом.

"Удивлен, что на презентации нового айфона президент США Трамп НЕ перерезал ленту и не рассказывал, что это достижение его политической силы!?

Это же он теперь на следующих выборах точно проиграет?!!!", — съязвил пользователь соцсети Роман Шевченко.

"Украина настолько бедная что нет своего угля? Господин Петр, может стоит заканчивать войну на Донбассе, восстанавливать территориальную целостность и не покупать ни у кого угля? Или Вы планируете и на второй срок пройти под лозунгом "..АТО должно продолжаться часы, а не недели"?… Второй раз не получится пан Петр….. ой не получится….", — пишет Васыль Гошоватый.

Действительно, президент использует американский уголь для собственного пиара, пытаясь убить сразу несколько зайцев. Во-первых, представляет контракт по покупке угля из Пенсильвании, как протекцию президента США Дональда Трампа, отношения с которым испортились после того, как украинская власть поставила не на ту лошадку на президентских выборах в США, выступив в поддержку Хилари Клинтон и обличая "пророссийского" Трампа. Во-вторых, Порошенко показывает патриотическому электорату, что теперь Украина полностью освободилась от зависимости от России, а значит, скоро уж точно заживем "по-новому".

На беду, все попытки избежать "энергозависимости" от "агрессора" заканчивались для населения астрономическим ростом цен на уголь, газ, повышением «коммуналки» в 4-5 раз. Если три года назад доля расходов украинского пенсионера на услуги ЖКХ составляла 24% от общих расходов, то в 2017 году — 77% (!). Какой-то период власть говорила народу, что нужно потерпеть, ведь такова цена евроинтеграции, ради которого и шли люди на Майдан. Однако сейчас подобные евромантры на людей не действуют. Тарифы на ЖКХ уже давно перешагнули среднеевропейский уровень, тогда как зарплаты и пенсии благодаря "еврореформаторам" скатились до африканских. Поэтому очередную пиар-акцию по "освобождению от энергозависимости" украиснкие пользовати соцсетей восприняли в штыки, прекрасно осознавая, что на этой "патриотической" теме чиновники нагреют руки:

- В котельные Киева на пару дней? А потом опять встречать с караваем?

- Когда будет встреча песка из Африки?

- Красной дорожки не хватает… Даже во времена СССР такого не было! Позор!!!

История "энергонезалежности": на грани трагедии и фарса

До прихода "евроинтеграторов" и "патриотов" в 2004 году Украина не испытывала никаких энергетических проблем. Наоборот, успешно использовала энергетическое сотрудничество со странами СНГ для наращивания собственного производства и экспорта. Во многом, благодаря этому экономика Украины в начале 2000-х динамично росла.

Страна полностью обеспечивала себя своим, наполовину газом собственной добычи, частично собственной нефтью, в Украине работало несколько НПЗ, которые перерабатывали российскую нефть и продавали нефтепродукты как на внутренний рынок, так и за рубеж.

Аналогичная ситуация с природным газом. "Голубое топливо" собственной добычи почти полностью направлялось на нужды населения, благодаря чему тарифы на услуги ЖКХ в Украине были самыми низкими в Европе и даже ниже, чем в России. Недорогой российский газ направлялся на нужды промышленных предприятий, которые поставляли на экспорт дешевые минеральные удобрения, металл и другую сырьевую продукцию. Часть газа мы закупали в Туркменистане, причем половину его стоимости оплачивали украинской же продукцией (например, поставками автомобилей КрАЗ). Излишки газа экспортировали в Европу, получая неплохую валютную выручку.

И вот украинская власть (независимо от окраса) всего за 12 лет после первого Майдана умудрилась полностью разрушить такие шикарные энергетические возможности.

Достаточно вспомнить несколько гениальных "шагов навстречу людям", которая проделала украинская власть для разрушения собственной энергетической безопасности. Некоторые случаи стали просто анекдотичными, и ярко характеризует вороватый характер украинских чиновников.

После победы НАК "Нафтогаз Украина" возглавил глава Конгресса украинских националистов (!) Алексей Ивченко, прозванным "мерседесом" за то, что ему госкомпания купила ему за 215 тыс. долларов автомобиль "Мерседес" S-класса с вмонтированными массажными креслами.

"Я считаю, что руководитель такого предприятия ("Нефтегаз Украины") должен ездить на самой приличной и самой дорогой машине", — сказал Ивченко.

В ходе переговоров с РФ он заявил, что не понимает русский язык и попросил переводчика. Затем предложил Москве отказаться от существующего контракта на поставку газа, по которому Украина импортировала до 2009 года "голубое топливо" за 50 долларов, и перейти к мировым ценам. Россия согласилась на это, выставив мировые цены — 160 долларов, на что украинская сторона не пошла. В итоге Украина стала покупать газ не по 50 долларов, а по 95 долларов, а газовые поставки стала контролировать "швейцарская" компания "РосУкрэнерго" во главе с олигархом Дмитрием Фирташем. Вот так "непонимание языка" привело к провалу переговоров и огромным экономическим потерям для страны.

При премьере Тимошенко украина в 2009 году заключила еще один невыгодный газовый контракт (рассчитывая на снижение мировых цен), окончательно привязав цены на газ к мировым, что привело к огромным потерям для промышленности.

При президенте Януковиче количество глупых энергетических решений также хватало.

Достаточно вспомнить, как в 2012 году власть захотела построить в Украине LNG-терминал для приема сжиженного газа (дабы снизить зависимость от России), вбухав в него бюджетные деньги. Оказалось, что договор на строительство на миллиард долларов от имени испанского инвестора Gas Natural Fenosa подписывал человек, которые не имел на это никаких прав и был… лыжным инструктором. В результате скандала сделка сорвалась.

В январе 2013 года правительство Азарова одобрило проект соглашения с Shell и ООО Надра Юзовская о добыче сланцевого газа на Юзовской площади (7,886 тыс кв км, расположена на территории Харьковской и Донецкой областей). Планировалось провести разведку и добычу газа в густонаселенном районе вредным для окружающей среды способом.

Однако претендентом номер один на премию Дарвина, безусловно, является власть, которая пришла в страну после Евромайдана. Страна за два-три года из ведущего производителя угля энергоносителей превратилась в его импортера. Украина стала испытывать острую потребность в угле, нефтепродуктах, ядерном топливе, сжиженном газе, природном газе. Из-за нехватки энергоносителей продукция химпрома стала неконкурентоспособной, а отрасль находится на грани уничтожения. Благодаря «мудрой» политике властей тарифы на ЖКХ выросли в 4-5 раз, став неподъемными для 80% населения.

В этой трагической ситуации президент Порошенко продолжил "жечь напалмом", выдавая один курьез за другим. Он не устает заявлять, что Украина избавилась от газовой зависимости от России. "В ноябре исполнится уже два года, как мы не покупаем газ у России. Эпоха газового шантажа — безвозвратно в прошлом!" — заявил в сентябре 2017 года глава государства. А 20 июля президент заявил, что "Украина уже более 500 дней не покупает ни одного кубометра российского газа". Порошенко прекрасно знает, что Украина покупает тот же самый российский газ, но через другие страны, прежде всего, Словакию и Польшу, но продолжает лукавить, что страна избавилась от газовой зависимости от России.

Теперь он говорит, что с помощью американского угля покончить уже с угольной зависимостью от России. Однако, как свидетельствуют данные торговли за первое полугодие, импорт угля и других энергоносителей из России только вырос. "Мудрое" решение президента о блокаде Донбасса привела к тому, что мы стали больше импортировать угля из РФ.

Американский уголь — убийца украинских шахт?

Пока российский уголь — единственный способ выжить для страны, поскольку сырье северного соседа значительно дешевле и ближе территориально. Баржи с углем из США и ЮАР в зимний период могут попросту не дойти из-за непогоды и слабой логистики. Однако, по мнению экспертов, за торжественным приемом американского угля кроются куда более серьезные и циничные планы украинских властей. США вполне могут покрыть потребности Украины в угле, поэтому не исключено, что уже в следующем году мы существенно увеличим его закупки. Параллельно украинские власти душат собственную угольную отрасль (не только антрацита, но и угля газовой группы), лишая государственные шахты господдержки. Таким образом, отечественный углепром могут убить для того, чтобы получить лояльность президента Трампа, ведь тот обещал рабочим Пенсильвании рабочие места. Судьба украинских рабочих никого не интересует.

"Происходит переформатирование украинского рынка угля не в пользу украинских субъектов, сейчас есть дефицит не только антрацитового угля, но и угля газовой группы, которые добывается в Львовско-Волынском бассейне. На этом фоне мы видим, что позиция власти состоит не в том, чтобы поддержать собственный углепром, а в том, чтобы закрывать этот вопрос импортом. Фактически, мы имеем еще один импортный фронт. Мы импортируем антрацитовый уголь, и теперь будем импортировать уголь газовой группы… В угольной сфере произойдет то, что произошло в газовой сфере, а именно, вытеснение внутренних игроков и замещение импортерами с Европейского союза…

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Госпрограмма до 2020 предусматривает закрытие шахт, их ликвидацию, консервацию и выведение на самоокупаемость. В результате, государственный сектор, который добывает 5-6 млн тонн угля, будет вскоре заменен импортными поставками", — заявил на пресс-конференции РИА Новости Украина член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Программа по закрытию неликвидных шахт и продажу ликвидных нашла себя в проекте бюджета на 2018 год. Речь идет не о покрытии разницы в тарифе между себестоимостью угля и ценой продажи, речь идет о вложении в развитие шахт. С одной стороны, государство в лице "Центрэнерго" закупает уголь из США, с другой стороны, закрывает отечественную угледобычу, подсаживая страну на импорт угля, в том числе, марки Г. Украинская добыча уже упала до 6 млн тонн, а затем может вовсе исчезнуть, а мы будем импортировать уголь за валюту. Это влияет на курс, это влияет на инфляцию, это давление на экономику, которое вполне можно было бы избежать и получить позитивный макроэффект в случае развития собственной угледобычи", - заявил Землянский.