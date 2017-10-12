Кличко определился с датой начала отопительного сезона в Киеве

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Уже с понедельника, 16 октября, в жилые дома Киева начнут подавать тепло, соответствующее распоряжение подписал Киевский мэр Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

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В распоряжении сказано, что начать отопительный сезон поручено теплоснабжающим предприятиям и организациям независимо от форм собственности при условии готовности систем теплопотребления: в жилые дома независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в соответствии с графиками, разработанными и согласованными Департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, или раньше, если в течение 3-х суток средняя суточная температура наружного воздуха не будет превышать 8 градусов тепла, а также в административные здания предприятий, учреждений и организаций — по заявкам их руководителей.

В КГГА напомнили, что 9 октября в столице начали подключать к теплу учреждения бюджетной сферы — школы, детсады, больницы, учреждения социальной защиты.

Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф компании "Киевэнерго" на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5%, а также на 2% снизила ставку тарифа на отопление.