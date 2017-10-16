Хроника 15 октября: начало отопительного сезона, марш в защиту животных

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В воскресенье, 15 октября, в Киеве прошла массовая акция в поддержку животных. Правительство Украины официально сообщило о старте отопительного сезона. СБУ заявила о поимке группы провокаторов готовящих диверсию во время акций протеста Михаила Саакашвили в Киеве, сам бывший глава одесской ОГА заявил об угрозах его жизни. «Динамо» проиграло «Черноморцу». Стали известны первые результаты парламентских выборов в Австрии. В России скоропостижно скончался известный актер. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине стартовал отопительный сезон

15 октября, в Украине официально начался отопительный сезон, оснований для роста цен на тепло нет. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В правительстве заверили, что Украина впервые за последние годы полностью готова к отопительному сезону — запасы топлива созданы. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, по состоянию на сентябрь в подземных хранилищах находится 14,8 млрд м3 природного газа, что на 2,3 млрд м3 больше показателя прошлого года. Запасы угля — 1 980,5 тыс. тонн, что на 568,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя.

Массовая акция в поддержку животных в Киеве

В воскресенье, 15 октября, в Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных, который был организован зоозащитной инициативой UAnimals.

"Событие призвано объединить зоозащитное сообщество и заявить власти и общественности, что тысячи украинцев готовы бороться за гуманность и права животных. Мы выйдем для того, чтобы положить конец издевательствам над животными в цирках и сфере развлечений. А также призвать власти внедрить действенные механизмы борьбы с живодерами и садистами, обратить внимание украинцев на гуманное отношение к животным", — сообщили организаторы, передает УНН.

СБУ сообщила о предотвращении кровопролития на акции Саакашвили в Киеве

Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября, сообщает в воскресенье пресс-центр спецслужбы. Также СБУ задокументировала факты поиска задержанными для осуществления провокаций стрелкового оружия и "средств поражения".

Саакашвили заявил, что власть может его устранить

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили на митинге в Харькове заявил, что власть может устранить его. Об этом говорится на видео его выступления в Facebook.

"Я точно знаю, что они (власть Украины) попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать, даже убить, это не проблема. Я этого не боюсь", — заявил Саакашвили.

Нацполиция озвучила ужасающее число убийств в Украине

С начала года в Украине произошло 1185 умышленных убийств и покушений, а с учетом прошлых лет раскрываемость таких преступлений составляет 88%. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает департамент коммуникации МВД Украины. Из 1185 убийств 1039 были раскрыты, а уровень раскрываемости по сравнению с 2016 годом возрос.

Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 189, около 200 ранены

Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось до 189, еще около 200 человек получили ранения, передает телеканал i24 News со ссылкой на полицию. Humans At Sea/YouTube Неудачный захват судна, или Как сомалийские пираты стали мишенями Ранее сообщалось о 85 погибших и 250 раненых. В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц города.

Brexit под угрозой срыва: готовится план против выхода Британии из ЕС

В Британии мощная межпартийная группа депутатов составляет план, который бы не позволил премьеру Терезе Мэй допустить выход Британии из блока вообще без соглашения в 2019 году. Главная цель группы, которая включает бывшего министра финансов Кеннета Кларка и нескольких экс-министров Консервативной партии, а также выдающихся лейбористов, либеральных демократов и зеленых, — предоставление парламенту права вето или возможности применения других правовых средств в результате "плохого соглашения" или "отсутствия соглашения" с ЕС по Brexit.

Стали известны результаты голосования в парламент Австрии

Консервативная Австрийская народная партия (OEVP) набирает 31,4% голосов на досрочных парламентских выборах в республике, на второе место поднимается Австрийская партия Свободы с 27,4% голосов, сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики, которое отвечает за ход выборов. bbc.com На третьем месте, по результатам подсчёта, оказалась Социал-демократическая партии с 26,7% голосов.

Концерт Бабкина в Запорожье: драка и крики "Ганьба"

В субботу перед началом концерта Сергея Бабкина под концертным залом им. Глинки в Запорожье собрались несколько десятков протестующих. На протестную акцию активисты вышли из-за гастролей Бабкина по территории Крыма и России. Несколько дней назад перед выступлением в Днепре артист признал Россию страной агрессором, а Крым — оккупированной территорией. В Запорожье от певца требовали того же. Активисты выкрикивали всем, кто проходил на концерт с билетами, "Ганьба" и "Предатели Украины", передает местный сайт Zanoza.

Не простоял и суток. В Донбассе разрушили памятник бойцам АТО

В Константиновке Донецкой области неизвестные оторвали плиту с красно-черным флагом с памятника погибшим бойцам АТО. Об этом сообщает телеканал "ДоТеБе".

Памятник установили члены союза ветеранов и воинов АТО 13 октября, но не прошло и суток, как памятный знак был разрушен.

"Динамо" неожиданно проиграло "Черноморцу". Все голы и лучшие моменты матча

Встреча, прошедшая в воскресенье в Одессе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кирилл Ковалец (14-я минута) и Алексей Хобленко (21). У динамовцев гол забил Артем Кравец (79). "Динамо" с 24 очками идет на втором месте, "Черноморец" (9 очков) – на 10-м.

СМИ сообщили подробности гибели российского актера Марьянова

Известный российский актер Дмитрий Марьянов, который скончался в воскресенье, 15 октября, в Подмосковье предварительно умер из-за отрыва тромба, сообщает телеграм-канал Mash.

Марьянов отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне. Утром он пожаловался на здоровье своим друзьям — рассказал, что у него болят нога и спина. Спустя несколько часов ему стало хуже. Он упал и потерял сознание.