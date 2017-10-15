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    Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 189, около 200 ранены

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    Грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.
    Взрыв в столице Сомали. Скриншот видео
    Скриншот видео

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось до 189, еще около 200 человек получили ранения, передает телеканал i24 News со ссылкой на полицию.

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    Ранее сообщалось о 85 погибших и 250 раненых.

    В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц города.

    Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.

    СМИ со ссылкой на полицию сообщали о втором взрыве в Могадишо. Врыв произошел в том же районе, где и первый, жертв не было. Кроме того, правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля, в котором были обнаружены взрывчатые вещества.

    Напомним, ранее в результате взрыва на рынке в сомалийской столице погибли 35 человек, порядка 40 получили ранения.

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