Саакашвили заявил, что власть может его устранить

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили на митинге в Харькове заявил, что власть может устранить его. Об этом говорится на видео его выступления в Facebook.

"Я точно знаю, что они (власть Украины) попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать, даже убить, это не проблема. Я этого не боюсь", — заявил Саакашвили.

В митинге в Харькове в общей сложности участвовали около 700-800 человек. Отмечено, что после завершения митинга Саакашвили направился к своему автомобилю. В это время неизвестный распылил в толпе газ из перцового баллончика.

Во время митинга также происходили столкновения между сторонниками и противниками экс-главы Одесской области.

Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".