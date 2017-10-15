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    Саакашвили заявил, что власть может его устранить

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    По словам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, он точно знает, что власть попытается от него избавиться, они могут "скрутить, депортировать, даже убить".
    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге в Харькове
    Facebook Mikheil Saakashvili

    КИЕВ, 15 окт – РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили на  митинге в Харькове заявил, что власть может устранить его. Об этом говорится на видео его выступления в Facebook.

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    "Я точно знаю, что они (власть Украины) попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать, даже убить, это не проблема. Я этого не боюсь", — заявил Саакашвили.

    В митинге в Харькове в общей сложности участвовали около 700-800 человек. Отмечено, что после завершения митинга Саакашвили направился к своему автомобилю. В это время неизвестный распылил в толпе газ из перцового баллончика.

    Во время митинга также происходили столкновения между сторонниками и противниками экс-главы Одесской области.

    Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

    Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".

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