Стали известны результаты голосования в парламент Австрии

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Консервативная Австрийская народная партия (OEVP) набирает 31,4% голосов на досрочных парламентских выборах в республике, на второе место поднимается Австрийская партия Свободы с 27,4% голосов, сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики, которое отвечает за ход выборов.

Результаты представлены без учета досрочно поданных голосов, подсчёт которых начнется в понедельник.

На третьем месте, по результатам подсчёта, оказалась Социал-демократическая партии с 26,7% голосов.

При этом в парламент также проходят либералы NEOS (5%) и "Список Петера Пильца" (4,1%), но не попадают "Зеленые", пока не преодолевающие 4-процентный барьер.

Ранее сообщалось, что в Австрии с 6.00 по местному времени (5.00 по Киеву) в воскресенье, 15 октября, открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. 6,4 миллиона граждан страны с правом голоса выбирали между 16 партиями.