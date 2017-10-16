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    В мире

    Стали известны результаты голосования в парламент Австрии

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    Консервативная Народная партия побеждает на выборах в Австрии, на второе место поднимается правая Австрийская партия Свободы, на третьем месте, по результатам подсчёта, оказалась Социал-демократическая партия.
    Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в предвыборном штабе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Консервативная Австрийская народная партия (OEVP) набирает 31,4% голосов на досрочных парламентских выборах в республике, на второе место поднимается Австрийская партия Свободы с 27,4% голосов, сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики, которое отвечает за ход выборов.

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    Результаты представлены без учета досрочно поданных голосов, подсчёт которых начнется в понедельник.

    На третьем месте, по результатам подсчёта, оказалась Социал-демократическая партии с 26,7% голосов.

    При этом в парламент также проходят либералы NEOS (5%) и "Список Петера Пильца" (4,1%), но не попадают "Зеленые", пока не преодолевающие 4-процентный барьер.

    Ранее сообщалось, что в Австрии с 6.00 по местному времени (5.00 по Киеву) в воскресенье, 15 октября, открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. 6,4 миллиона граждан страны с правом голоса выбирали между 16 партиями.

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