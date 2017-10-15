Не простоял и суток. В Донбассе разрушили памятник бойцам АТО

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В Константиновке Донецкой области неизвестные оторвали плиту с красно-черным флагом с памятника погибшим бойцам АТО. Об этом сообщает телеканал "ДоТеБе".

Памятник установили члены союза ветеранов и воинов АТО 13 октября, но не прошло и суток, как памятный знак был разрушен.

"Жители города взволнованы и требуют, чтобы виновные были наказаны. В социальных сетях люди требуют перенести этот знак в государственное учреждение, поскольку там есть охрана и камеры", — говорится в сообщении.

В полиции по данному факту уже возбудили уголовное дело.

"Открыто дело по статье 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сейчас постамент находится на реконструкции", — отметила пресс-офицер Константиновского отделения полиции Хатия Арабули.

Памятный знак в сквере Афганцев в Константиновке открыли в честь трех погибших местных жителей, участвовавших в АТО.

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Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области неизвестные осквернили памятник погибшим в Донбассе украинским военным 93-й отдельной механизированной бригады.