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    Не простоял и суток. В Донбассе разрушили памятник бойцам АТО

    (обновлено: )2121132
    Памятник установили члены союза ветеранов и воинов АТО 13 октября, но не прошло и суток, как памятный знак был разрушен. В полиции по факту вандализма возбудили уголовное дело. Сейчас постамент находится на реконструкции.
    В Донбассе разрушили памятник бойцам АТО
    ДоТеБе

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В Константиновке Донецкой области неизвестные оторвали плиту с красно-черным флагом с памятника погибшим бойцам АТО. Об этом сообщает телеканал "ДоТеБе".

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    Памятник установили члены союза ветеранов и воинов АТО 13 октября, но не прошло и суток, как памятный знак был разрушен.

    "Жители города взволнованы и требуют, чтобы виновные были наказаны. В социальных сетях люди требуют перенести этот знак в государственное учреждение, поскольку там есть охрана и камеры", — говорится в сообщении.

    В полиции по данному факту уже возбудили уголовное дело.

    "Открыто дело по статье 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сейчас постамент находится на реконструкции", — отметила пресс-офицер Константиновского отделения полиции Хатия Арабули.

    Памятный знак в сквере Афганцев в Константиновке открыли в честь трех погибших местных жителей, участвовавших в АТО.

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    Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области неизвестные осквернили памятник погибшим в Донбассе украинским военным 93-й отдельной механизированной бригады.

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