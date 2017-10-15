наверх
15.10.201715:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Массовая акция в поддержку животных в Киеве

    (обновлено: )2
    В воскресенье, 15 октября, в Киеве начался Всеукраинский марш за права животных, который был организован зоозащитной инициативой UAnimals.
    Елена Терентьева / Facebook

    "Событие призвано объединить зоозащитное сообщество и заявить власти и общественности, что тысячи украинцев готовы бороться за гуманность и права животных. Мы выйдем для того, чтобы положить конец издевательствам над животными в цирках и сфере развлечений. А также призвать власти внедрить действенные механизмы борьбы с живодерами и садистами, обратить внимание украинцев на гуманное отношение к животным", — сообщили организаторы, передает УНН.

    Смотрите также: Эти забавные животные, или Как дельфины засмотрелись на белок

    Марш стартовал из парка имени Тараса Шевченко.

    По инициативе активистов из 17 городов Украины, на Всеукраинском марше за права животных будет подписан меморандум с целями защиты животных.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В центре Киева собираются националисты для участия в "Марше нации"
    День защитника Украины
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое