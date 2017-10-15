Brexit под угрозой срыва: готовится план против выхода Британии из ЕС

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В Британии мощная межпартийная группа депутатов составляет план, который бы не позволил премьеру Терезе Мэй допустить выход Британии из блока вообще без соглашения в 2019 году.

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Об этом сообщает The Guardian.

Такой шаг начат после новых оговорок о том, что Brexit с "резким переходом" будет катастрофическим для экономики страны.

Главная цель группы, которая включает бывшего министра финансов Кеннета Кларка и нескольких экс-министров Консервативной партии, а также выдающихся лейбористов, либеральных демократов и зеленых, — предоставление парламенту права вето или возможности применения других правовых средств в результате "плохого соглашения" или "отсутствия соглашения" с ЕС по Brexit.

Беспокойство из-за политики по Brexit выросли на этих выходных после того, как премьер-министр сообщила Палате общин, что ее правительство тратит 250 млн фунтов стерлингов на подготовку к возможному варианту, что вообще не будет соглашения с ЕС, поскольку в переговорах с Брюсселем отсутствует прогресс.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания "может отойти" от некоторых норм и правил Евросоюза во время двухлетнего переходного периода после Brexit.