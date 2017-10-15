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15.10.201712:06
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    В мире

    Brexit под угрозой срыва: готовится план против выхода Британии из ЕС

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (528)

    (обновлено: )63
    Главная цель группы депутатов - предоставление парламенту права вето или возможности применения других правовых средств в результате "плохого соглашения" или "отсутствия соглашения" с ЕС по Brexit.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В Британии мощная межпартийная группа депутатов составляет план, который бы не позволил премьеру Терезе Мэй допустить выход Британии из блока вообще без соглашения в 2019 году.

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Главные мировые темы: адаптация к Brexit, Мюнхен против Меркель, хакерские атаки

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    Об этом сообщает The Guardian.

    Такой шаг начат после новых оговорок о том, что Brexit с "резким переходом" будет катастрофическим для экономики страны.

    Главная цель группы, которая включает бывшего министра финансов Кеннета Кларка и нескольких экс-министров Консервативной партии, а также выдающихся лейбористов, либеральных демократов и зеленых, — предоставление парламенту права вето или возможности применения других правовых средств в результате "плохого соглашения" или "отсутствия соглашения" с ЕС по Brexit.

    Многотысячный марш протеста против Brexit прошел в Лондоне
    aRichest
    Многотысячный марш протеста против Brexit прошел в Лондоне

    Беспокойство из-за политики по Brexit выросли на этих выходных после того, как премьер-министр сообщила Палате общин, что ее правительство тратит 250 млн фунтов стерлингов на подготовку к возможному варианту, что вообще не будет соглашения с ЕС, поскольку в переговорах с Брюсселем отсутствует прогресс.

    Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания "может отойти" от некоторых норм и правил Евросоюза во время двухлетнего переходного периода после Brexit.

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