СМИ сообщили подробности гибели российского актера Марьянова

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Известный российский актер Дмитрий Марьянов, который скончался в воскресенье, 15 октября, в Подмосковье предварительно умер из-за отрыва тромба, сообщает телеграм-канал Mash.

Марьянов отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне. Утром он пожаловался на здоровье своим друзьям — рассказал, что у него болят нога и спина. Спустя несколько часов ему стало хуже. Он упал и потерял сознание.

В скорой помощи, куда позвонили друзья Марьянова, заявили, что "сегодня слишком много вызовов, мы не сможем к вам приехать оперативно". Тогда товарищи повезли актера в больницу самостоятельно, однако он скончался, так и не доехав до больницы.

Скорую помощь в подмосковной Лобне проверят после смерти актера Дмитрия Марьянова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начнет проверку по данному инциденту", — сообщили в ведомстве.

Дмитрий Марьянов — актер театра и кино. Известен по ролям в театре Ленком, а также сотрудничеством с "Квартетом И". Снялся в таких картинах, как "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Отцы".