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    Культура

    СМИ сообщили подробности гибели российского актера Марьянова

    (обновлено: )3502
    По информации СМИ, российский актер Дмитрий Марьянов отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне. Утром он пожаловался на здоровье, рассказал, что у него болят нога и спина. Спустя несколько часов ему стало хуже. Он упал и потерял сознание.
    Актер Дмитрий Марьянов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Известный российский актер Дмитрий Марьянов, который скончался в воскресенье, 15 октября, в Подмосковье предварительно умер из-за отрыва тромба, сообщает телеграм-канал Mash.

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    Марьянов отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне. Утром он пожаловался на здоровье своим друзьям — рассказал, что у него болят нога и спина. Спустя несколько часов ему стало хуже. Он упал и потерял сознание.

    В скорой помощи, куда позвонили друзья Марьянова, заявили, что "сегодня слишком много вызовов, мы не сможем к вам приехать оперативно". Тогда товарищи повезли актера в больницу самостоятельно, однако он скончался, так и не доехав до больницы.

    Скорую помощь в подмосковной Лобне проверят после смерти актера Дмитрия Марьянова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

    "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начнет проверку по данному инциденту", — сообщили в ведомстве.

    Дмитрий Марьянов — актер театра и кино. Известен по ролям в театре Ленком, а также сотрудничеством с "Квартетом И". Снялся в таких картинах, как "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Отцы".

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