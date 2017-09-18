Культовые актеры, изумительные наряды: в США вручили премию "Эмми"

В воскресенье, 17 сентября, в Лос-Анджелесе прошла 69-я ежегодная церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards.





Лучшим драматическим сериалом года был назван "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale). Актриса Элизабет Мосс, игравшая в этом сериале, получила приз за лучшую драматическую роль, а Энн Доуд — за лучшую роль второго плана.





Лучшим комедийным сериалом вновь назван "Вице-президент" (Veep), а лучшим мини-сериалом названа картина "Большая маленькая ложь".





За роль в "Вице-президенте" награды удостоилась Джулия Луис-Дрейфус, второй год подряд ставшая лучшей комедийной актрисой.





"Большая маленькая ложь" принесла очередную награду Николь Кидман (лучшая актриса мини-сериала). Режиссер этого мини-сериала Жан Марк Валли награжден за лучшую режиссерскую работу.





Лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший роль Эрна в сериале "Атланта". Приза за лучшую мужскую драматическую роль удостоился Стерлинг К. Браун, сыгравший Рэндалла Пирсона в сериале "Это мы". За роль в 8-серийной драме "Однажды ночью" Риз Ахмед был признан лучшим актером мини-сериала.



