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18.09.201715:19
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    Фотоленты

    Культовые актеры, изумительные наряды: в США вручили премию "Эмми"

    (обновлено: )44
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    REUTERS Mario Anzuoni
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    REUTERS Mario Anzuoni
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    REUTERS Lucy Nicholson
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    REUTERS Lucy Nicholson
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Mark RALSTON / AFP
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Frederic J. Brown / AFP
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Mark RALSTON / AFP
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Frederic J. Brown / AFP
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Mark RALSTON / AFP
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Frederic J. Brown / AFP
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Mark RALSTON / AFP
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Mark RALSTON / AFP
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Frederic J. Brown / AFP
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Mark RALSTON / AFP
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Mark RALSTON / AFP
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Mark RALSTON / AFP

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    Все фотоленты
    В воскресенье, 17 сентября, в Лос-Анджелесе прошла 69-я ежегодная церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards.

    Лучшим драматическим сериалом года был назван "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale). Актриса Элизабет Мосс, игравшая в этом сериале, получила приз за лучшую драматическую роль, а Энн Доуд — за лучшую роль второго плана.

    Лучшим комедийным сериалом вновь назван "Вице-президент" (Veep), а лучшим мини-сериалом названа картина "Большая маленькая ложь".

    За роль в "Вице-президенте" награды удостоилась Джулия Луис-Дрейфус, второй год подряд ставшая лучшей комедийной актрисой.

    "Большая маленькая ложь" принесла очередную награду Николь Кидман (лучшая актриса мини-сериала). Режиссер этого мини-сериала Жан Марк Валли награжден за лучшую режиссерскую работу.

    Лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший роль Эрна в сериале "Атланта". Приза за лучшую мужскую драматическую роль удостоился Стерлинг К. Браун, сыгравший Рэндалла Пирсона в сериале "Это мы". За роль в 8-серийной драме "Однажды ночью" Риз Ахмед был признан лучшим актером мини-сериала.

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