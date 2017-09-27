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    Культура

    В Москве погиб актер из сериала "Физрук"

    (обновлено: )28501
    По данным СМИ, Егор Клинаев скончался, спасая жертв другого дорожно-транспортного происшествия. Его сбил автомобиль, когда он бежал помогать попавшим в ДТП.
    Егор Клинаев. Кадр из фильма Физрук
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Российский актер Егор Клинаев, сыгравший роль школьника Никиты в сериале "Физрук", погиб в ДТП в Москве.

    Роберт Редфорд
    VALERY HACHE / AFP
    Звезда Голливуда Роберт Редфорд: кадры из жизни и кино

    Авария произошла в ночь на среду на 24-м километре МКАД.

    Как пишет "Hello! Россия", 18-летний актер скончался, спасая жертв другого дорожно-транспортного происшествия.

    "На кольцевой дороге столкнулись три автомобиля, Егор, увидев аварию, остановил свою машину и побежал помогать раненым. В этот момент его и еще двоих водителей, которые также направлялись на помощь жертвам ДТП, сбил проезжающий на скорости автомобиль. Егор скончался на месте, два оставшихся водителя госпитализированы", — говорится в сообщении. 

    Егор Клинаев сыграл в 19 картинах. В детстве он был участником популярного российского коллектива "Непоседы".

    Ранее в больнице скончалась главная героиня сериала "Возвращение Мухтара", российская актриса Наталья Юнникова. Она упала у себя дома и ударилась головой, после чего у нее произошло кровоизлияние в мозг. Врачи ввели артистку в состояние искусственной комы, в сознание она не приходила.

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