В Москве погиб актер из сериала "Физрук"

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КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Российский актер Егор Клинаев, сыгравший роль школьника Никиты в сериале "Физрук", погиб в ДТП в Москве.

Авария произошла в ночь на среду на 24-м километре МКАД.

Как пишет "Hello! Россия", 18-летний актер скончался, спасая жертв другого дорожно-транспортного происшествия.

"На кольцевой дороге столкнулись три автомобиля, Егор, увидев аварию, остановил свою машину и побежал помогать раненым. В этот момент его и еще двоих водителей, которые также направлялись на помощь жертвам ДТП, сбил проезжающий на скорости автомобиль. Егор скончался на месте, два оставшихся водителя госпитализированы", — говорится в сообщении.

Егор Клинаев сыграл в 19 картинах. В детстве он был участником популярного российского коллектива "Непоседы".

Ранее в больнице скончалась главная героиня сериала "Возвращение Мухтара", российская актриса Наталья Юнникова. Она упала у себя дома и ударилась головой, после чего у нее произошло кровоизлияние в мозг. Врачи ввели артистку в состояние искусственной комы, в сознание она не приходила.