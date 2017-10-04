У известного актера обнаружили неоперабельную опухоль

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. У российского актера Николая Караченцова диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком, сообщила журналу StarHit рассказала его супруга Людмила Поргина.

По ее словам, в феврале Караченцов проходил обследование в Германии, однако тогда врачам не удалось выявить новообразование.

"Нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее", — сообщила жена артиста.

Николая Караченцова, госпитализированного в середине сентября, выписали в среду из больницы, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сын актера Андрей Караченцов ранее рассказал агентству, что его отец оказался в больнице для планового обследования и пробудет там около двух недель.

В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.