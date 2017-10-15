наверх
15.10.201722:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Подмосковье умер известный российский актер

    (обновлено: )74805
    Актер умер по дороге в больницу подмосковного города Лобни, куда его везли друзья после того, как Марьянов почувствовал себя плохо. Причина смерти пока не установлена.
    Актер Дмитрий Марьянов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Российский актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни, сообщает телеканал РЕН ТВ.

    По информации телеканала, актер умер по дороге в больницу подмосковного города Лобни, куда его везли друзья после того, как Марьянов почувствовал себя плохо. Причина смерти пока не установлена.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Дмитрий Марьянов

    Дмитрий Марьянов с 1994 года входил в состав труппы театра Ленком, участвовал в таких спектаклях, как "Юнона и Авось", "Бременские музыканты", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он также снимался в фильмах и сериалах, играл в музыкальном спектакле "Квартета И" "День радио".

    Напомним, ранее на 88 году жизни умер известный французский актер Жан Рошфор. Он снялся в десятках фильмов, преимущественно комедий, известных зрителям во всем мире. В его послужном списке роли в серии фильмов о приключениях Анжелики, "Железная маска", "Танго", "Насмешка" и другие.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Факельное шествие националистов в Киеве
    День защитника Украины
    Ян Пекло
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое