В Подмосковье умер известный российский актер

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Российский актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, актер умер по дороге в больницу подмосковного города Лобни, куда его везли друзья после того, как Марьянов почувствовал себя плохо. Причина смерти пока не установлена.

Дмитрий Марьянов с 1994 года входил в состав труппы театра Ленком, участвовал в таких спектаклях, как "Юнона и Авось", "Бременские музыканты", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он также снимался в фильмах и сериалах, играл в музыкальном спектакле "Квартета И" "День радио".

Напомним, ранее на 88 году жизни умер известный французский актер Жан Рошфор. Он снялся в десятках фильмов, преимущественно комедий, известных зрителям во всем мире. В его послужном списке роли в серии фильмов о приключениях Анжелики, "Железная маска", "Танго", "Насмешка" и другие.