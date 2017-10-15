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    Общество

    В Украине стартовал отопительный сезон

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    Отопительный сезон: в ожидании холодов (165)

    (обновлено: )17202
    Школы, детсады, больницы должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд - при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток.
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Сегодня, 15 октября, в Украине официально начался отопительный сезон, оснований для роста цен на тепло нет. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

    Сотрудник на Трипольской ТЭС в Киевской области. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Согласно календарному плану, 15 октября в Украине начинается отопительный сезон. Социальные объекты — школы, детсады, больницы — должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд — при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток", — говорится в сообщении.

    В правительстве заверили, что Украина впервые за последние годы полностью готова к отопительному сезону — запасы топлива созданы. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, по состоянию на сентябрь в подземных хранилищах находится 14,8 млрд м3 природного газа, что на 2,3 млрд м3 больше показателя прошлого года. Запасы угля — 1 980,5 тыс. тонн, что на 568,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя.

    Кот лежит на батарее отопления
    УНИАН
    Отопительный сезон начался - выворачивай карманы

    В то же время в Кабмине подчеркивают, что обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением — прямая и полная ответственность местной власти. Так же, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители.

    Однако премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно подчеркивал, что оснований для повышения цены на газ в Украине пока нет. Именно поэтому, уверен глава правительства, на местах нельзя допустить роста цен на тепло и горячую воду.

    "Рассчитываю, что местные руководители ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повышений", — сказал Гройсман.

    Ранее Киевский мэр Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому уже с понедельника, 16 октября, в жилые дома Киева начнут подавать тепло

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